「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

▲下一代TOYOTA GR86與Mazda MX-5有望成雙生親戚車。（圖／翻攝自TOYOTA、Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA GR86、速霸陸Subaru BRZ合作將止步在這一代，為此，TOYOTA下一代GR86將有新進展，Mazda 可能將協助TOYOTA，以MX-5 平台為技術基礎，共同打造下一代的 GR86。

▲下一代GR86將維持4座設計，而MX-5同樣也能受惠。

海外有消息指出，TOYOTA 正大幅投入經費，對現有Mazda MX-5 底盤進行修改，使之能夠支援 2＋2 座的車型配置，以符合GR86 的定位。此合作若成真，意味著將來的 GR86 與 MX-5 會共享平台與生產線。新GR86 的組裝可能將移至 Mazda位於廣島的工廠進行，而兩款車的動力系統仍將保持各自獨立差異化設計。

在動力方面，新一代 GR86有可能改用直列 4 缸自然進氣引擎，馬力預估約 200 匹左右；而若脫離 Subaru合作，GR86 將捨棄水平對臥引擎設計。至於 Mazda MX-5，則可能維持現行的 2.0 升自然進氣引擎，或加入混合動力技術以應對未來車市趨勢。當然也不排除下一代GR86會使用TOYOTA正在開發的全新2.0升渦輪。

事實上，雙方早在 2015 年就簽署了策略性合作備忘錄，雙方在電動車、軟體定義車等領域已有多重合作。倘若這次合作成型，GR86與MX-5的將再譜合作佳話。