「新一代LEXUS ES」日本預告4種動力！台灣有望今年車展先亮相

▲新一代LEXUS ES日本官網上線！預計明年春季上市。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月上海車展發表的新一代LEXUS ES，如今也將導入母國日本，官網已經正式公告將於明年春季上市，並有2款油電、2款電動共計4款動力可選，台灣市場上，有望今年台北車展先亮相，實際上市約落在明年！

▲新一代LEXUS ES變得更帥、跑格，空間也放大。

新一代ES採用LEXUS最新的「Clean Tech x Elegance」設計理念，外觀更為流線且具運動感，前臉配備車身同色的紡錘形格柵，搭配銳利的L型頭燈，展現現代感與科技感。

車長5,140mm、車寬1,920mm、高1,555mm（電動車為1,560mm），軸距則比改款前增加80mm來到2,950mm，搭載GA-K平台，提供油電、BEV電動兩種動力，透過尺碼增長變化，新一代ES擁有更誘人的車室空間。

▲日本與歐洲動力相同，都具有4種動力可選。

日本新一代ES提供兩種混合動力與兩種純電動力選擇。油電提供ES 300h（199匹馬力）與ES 350h（244匹馬力），都是採用2.5升自然進氣搭配電動馬達，並具有前輪驅動與四輪驅動選項。

電動版則有ES 350e與ES 500e，分別為單馬達前驅與雙馬達四驅，則分別具有224匹、342匹最大馬力，續航力分別為685公里、610公里，可在30分鐘完成10-80%充電。