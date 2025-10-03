日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

圖文／7Car 小七車觀點

日本代表性的輕型敞篷小跑車將迎來世代交替。Daihatsu 正式宣布，現行 Copen 將在 2026 年 8 月正式停產，結束自 2014 年推出以來長達 12 年的銷售周期。不過，這並非告別的終點，原廠已確認全新世代 Copen 正在開發中，產品定位與級距也可能有所調整。

Copen 最初於 2002 年誕生，以雙門小巧車身搭配電動硬頂折疊設計，開創輕型車市場先例。第一代生產至 2012 年落幕，隨後在 2014 年迎來二代車型，帶來更銳利的線條與可更換車身外板，仍嚴守輕型車尺寸規範。2019 年更衍生出 Copen GR Sport，透過底盤強化與專屬外觀細節，成為此世代最受矚目的版本。

隨著第二代銷售進入尾聲，Daihatsu 計劃在 2026 年 4 月於日本各地舉辦「Copen Farewell Event」全國性活動，邀請車主與愛好者共襄盛舉，地點將透過專屬網站陸續公布。官方表示，Copen 自 2002 年以來深受支持，此次活動將作為重要里程碑，並象徵品牌持續挑戰未來。

更引人注目的是，Daihatsu 已經暗示新世代 Copen 的研發方向。於 2023 年日本移動展亮相的 Vision Copen 概念車，展現了可能的設計走向。該車延續圓形頭燈與簡潔車身比例，但尺碼已大幅放大至 3,835 mm，超越輕型車限制，顯示未來或將轉型為能與 Mazda MX-5 正面競爭的全球化小跑車。

動力部分，Vision Copen 配備 1.3 升三缸碳中和燃料引擎，輸出傳聞超過 150 匹馬力，遠勝以往 658 c.c. 引擎設定。同時，外界亦有消息指出 Suzuki 可能復出 Cappuccino，Toyota 也可能重啟小型跑車 SF-R，三者或共享相同平台，進一步活絡小型雙座敞篷市場。

Daihatsu 在聲明中強調，停產是為了讓 Copen 的精神延續，並透過新世代產品再次推出市場。雖然現行車型將畫下句點，但對原廠而言，這只是另一個挑戰的開始。對於熱愛 Copen 的消費者而言，2026 年將是一個告別也是期待的時刻。