福特宣布「開發全新中型電動皮卡」！顛覆傳統空間更勝TOYOTA RAV4

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 正準備以一款全新中型電動皮卡開啟品牌電動化的新篇章，執行長 Jim Farley 近日在受訪時透露，這款新車不僅將成為 Ford 全新「Universal EV Platform」的首款作品，更將以顛覆傳統的設計與製造方式，重新定義電動車的形態與組裝流程。

根據 Farley 的說法，這款新作雖然歸類為皮卡車，但「它並不真的是一台皮卡，而是一種全新的輪廓（new silhouette）」，意指 Ford 打算跳脫傳統卡車框架，以不同於現有市場的比例與造型呈現。早前 Ford 已公布的剪影顯示新車外觀仍具備雙廂車設計，不過 Farley 強調，其空間表現將超越美國暢銷 SUV Toyota RAV4，車艙乘坐空間甚至不含貨斗與前行李廂。

這款電動皮卡的定位將以 3 萬美元（約新台幣 97 萬元）為起點，屆時將成為 Universal EV Platform 的首發車型。原廠指出，這具全新架構將徹底改變 Ford 的造車方式，不僅採用三大壓鑄結構（large cast pieces）取代傳統多件式組裝，車體零件數量將減少約 20%，生產線工作站也可減少 40%，整體組裝效率可望在美國 Louisville 廠提升至全新水準。

Farley 更指出，新平台帶來的不只是結構創新，而是一套全新的駕駛體驗。新車將採後輪驅動設定，具備高加速反應與運動化操控，並導入全新的數位化座艙體驗，其互動介面與系統整合程度「甚至超越目前中國大陸市場上任何電動車」。他形容這款車是「一個從未在美國或其他市場出現過的產品」，無論在技術或體驗上都具革命性。

值得注意的是，Farley 也坦言此項計畫充滿挑戰。過去雖有 Tesla 嘗試推動整車大壓鑄技術，但 Ford 的三段式結構與高品質生產流程「已超越現有範例」。他表示：「沒有人曾經用三大鑄件製造一輛車，也沒有人以這樣的價格推出自研電動平台。我們從未這樣做過，但這正是 Ford 勇於嘗試、重新定義製造技術的開始。」

隨著 Universal EV Platform 預計於 2026 年正式投入量產，Ford 也藉此展示其對電動化轉型的長期佈局與製造革新的決心。這款全新中型電動皮卡不僅代表品牌在產品策略上的轉折，更可能成為美國主流車廠挑戰 Tesla 技術優勢的關鍵一步。