麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

圖文／7Car 小七車觀點

在超跑界享有傳奇地位的 McLaren F1，即將再度成為全球收藏家的焦點。此次即將於 12 月拍賣的車輛不僅稀有，還擁有特殊的歷史背景，因為它曾經隸屬汶萊蘇丹的收藏，預估成交價上看 2,100 萬美元（約新台幣 6.8 億元），有望成為公開拍賣史上最昂貴的 F1 之一。

McLaren F1 在 1990 年代僅生產 64 輛道路版本，而這輛底盤編號 014 的車型於 1994 年完成，原廠塗裝為 Titanium Yellow，搭配黑色真皮與 Alcantara 內裝。不同於蘇丹收藏的部分車輛長期留存，這輛 F1 很快被轉售至英國買家，隨後又輾轉流入當時 McLaren Cars 前董事 David Clark 的手中。之後，一位來自紐約的收藏家持有約 3 年，並將車輛帶至加州，再於 2006 年轉手，同時回到 McLaren 英國總部進行全面翻修。

在這次翻修過程中，車輛被重新烤漆為現有的 Ibis White，並加裝了稀有的高下壓力套件，包括大型固定尾翼、源自 F1 GTR 的前保桿，以及類似 F1 LM 的前葉子板進氣口。全球僅有 8 輛 McLaren F1 擁有這套配置，足見其收藏價值。此外，這輛車還升級了排氣系統、輕量化 OZ Racing 五幅式輪圈，並進行完整的 LM 規格內裝改造，整體升級花費超過 50 萬美元（約新台幣 1,600 萬元），成為改裝幅度最完整的道路版 F1 之一。

這輛車的特殊故事還不止於此。2007 年 F1 賽季期間，Lewis Hamilton 曾在車上親筆簽名，為它增添更多話題性。近十年來，該車大多時間停留在美國，直到近期才轉至現任丹麥車主手中。目前里程為 13,711 英里（約 22,065 公里），狀態相當良好。

拍賣方此次還將同步推出 Gordon Murray T.50，同樣來自同一收藏。對於全球收藏家而言，這幾乎是夢幻車庫的最佳組合。至於最終成交價能否再創新高，無疑將成為年底車壇最受矚目的拍賣話題之一。

