鴻華先進電動車售價曝光！　車業人士：邏輯上可行....

鴻華先進做為2026台北車展VVIP日打頭陣對外介紹的品牌，表現不如預期。

▲鴻華先進做為2026台北車展VVIP日打頭陣對外介紹的品牌，表現不如預期。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在「2026台北新車暨新能源車大展（簡稱「2026台北車展」）」前兩週，鴻華先進宣布取得納智捷，更在2025年聖誕節當天一早端出Bria誠意價格，但BRIA真正首度面向消費市場正是在2026台北車展。鴻華先進做為開展前一天VVIP日第一個對車業及媒體展示的品牌，獲得的評價不一，如：「從納智捷換成Foxtron，光環未必能延續，得看消費者買不買單！」至於鴻華先進要打造的代工模式能否順利突圍，台灣車業人士觀望居多。

鴻華先進透露已有客戶於2026台北車展開展日下單

▲鴻華先進透露已有客戶於2026台北車展開展日下單。

回望成立之初，鴻華先進結合了鴻海ICT資源與裕隆的造車經驗，頗有台灣產業聯手突圍的味道，不過現實考量下，最後由鴻華先進買下納智捷的通路，雖然該筆交易是由鴻華先進買單，但業內觀察的仍是，鴻海到底要怎麽做？

打造品牌一直不是鴻海也不是鴻華先進的強項，所以從2025聖誕節發表會走到2026台北車展，業內人士看鴻華先進這番操作，則套用了前陣子的流行用語來形容「看得出來是『匆匆忙忙』」。

然而，這樣的「匆匆忙忙」也是道出了了鴻華先進的「不得不為」，鴻華先進要搶時間發表Bria，當然是要給國外車廠親眼見證鴻華先進的實力，做出一條龍的示範模式給國外客戶，並非要與汽車品牌客戶搶飯碗。

不過問題也就來到了，即使不是以做全球品牌為目標，但在台灣車市還是得做出一個「品牌」架構，尤其汽車是高價商品，消費者出手購買車，看的不只是眼前的這一台車，還包括維修體系與品牌印象及整體好感。

而從鴻華先進的那場線上發表會，車業人士指出「看得出來，鴻華先進有意以新台幣89.9萬元的車款作為開路殺手，的確有企圖心。」意在導引消費者看完價格走進2026台北車展或是銷售通路親自體驗。

也因此，身為VVIP日打頭陣對外亮相的鴻華先進，吸引了眾多媒體與車業人士前來賞車聽取介紹，而鴻華先進也很平鋪直敘的拿起麥克風一陣解說，顯然與其他車廠悉心編排展示橋段的烘托做法截然不同，「鴻華先進還沒有抓到車展重點，既沒有匯聚各方注意力，也沒有切出亮點。」一群前來觀看鴻華先進的車業人士紛紛點評。

再者，鴻海希望將供應鏈打造為一條龍的模式，也讓車廠抱持觀望態度並指出，「邏輯上可行，現實上有難度，過往車廠合作走橫向合作，現在要走向直向操作，得先有成績才能說話！」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

