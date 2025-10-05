「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

▲Audi主力王牌休旅報到！展現更精緻、豪華的進化。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

面對BMW X3、賓士GLC等豪華中型休旅一級戰區！台灣Audi終於迎來王牌休旅新一代Q5、Q5 Sportback，不論操控、質感或實用性都堪稱標竿，更導入新世代48V MHEV輕油電科技，設計語彙與座艙科技也全面翻新，讓這款德系代表作更具現代氣息與動感靈魂。

▲台灣Audi A5、Q5、A6等三款都進入PPC最新平台。

進入油車最新PPC平台的新一代Audi Q5，全新家族語彙讓車頭輪廓更有立體感，八角單框式水箱護罩搭配S line專屬運動化特徵，層次分明又不顯浮誇。新一代Q5，提供標準款SUV以及斜背跑旅的Sportback，售價分別為230萬起、241萬起。

兩側矩陣式極光LED頭燈為全車系標配，前後燈組都具備8種「數位光型變化功能」，能根據駕駛模式調整燈型與動態迎賓效果，夜間辨識度極高，也讓整體更具科技氣息。

▲S line車型一口氣搭載霸氣的20吋鋁圈。

20吋鋁圈霸氣填滿輪拱後營造更低趴的視覺重心，車側肌理線條從頭燈延伸至尾燈，收尾緊實、比例和諧。斜背的C柱線條正是Sportback最迷人的部分，僅讓車尾呈現跑旅流線，後擋風玻璃角度更斜、尾翼加長，讓靜止時就有種「蓄勢待發」的氣勢。

▲Sportback採斜背跑旅為外型最大魅力。

車尾設計更是Sportback跑旅最大魅力。貫穿式尾燈採用OLED光源，除了造型新穎，還能根據駕駛模式呈現不同造型，例如在Dynamic模式下會出現更銳利的燈條組合，營造強烈的視覺識別度。下方保桿以銀色飾條收邊，呼應S line的運動化氣息，整體造型兼具力量感與優雅度。

▲組裝細膩、高質感，科技感相當出色。

打開車門，不論油車、e-tron電動車，新生代Audi都具有搶眼的三螢幕座艙，全新座艙採「駕駛導向環艙設計」，不再有過去那種傳統按鍵堆疊感，而是以大面積觸控螢幕與鋁質飾板營造俐落現代風格。整體作工依舊維持Audi一貫的高標準，細節收邊精準、觸感柔順，金屬質感飾條與皮質包覆交織出典雅氛圍。

▲三螢幕座艙廣泛用在多款新生代車型。

駕駛前方是一具11.9吋Audi virtual cockpit plus全數位儀表，可自由切換導航、行車資訊與多媒體介面；中央則是 14.5吋OLED MMI觸控螢幕，反應流暢、介面邏輯清楚，能以自然語音控制操作各項功能。若再搭配10.9吋副駕乘客觸控螢幕，副駕也能操作導航、音樂或影片，讓旅程互動更豐富。

▲座椅造型帥氣，包覆、乘坐舒適都在水準之上。

S line採用黑色主調搭配Dinamica麂皮與真皮雙材質跑車座椅，不僅包覆性強，椅面觸感細膩、支撐度優異。鋁質門檻飾板帶有S標誌夜光設計，加上不鏽鋼踏板與運動化平底方向盤，進一步強化駕駛氛圍。多彩氛氛燈套件，整個座艙散發出柔和光帶，營造高級卻不張揚的感覺。

▲跑旅外型並不會犧牲太多頭部空間。

後座空間依舊實用。雖為斜背設計，但Audi透過車艙結構調整，確保後座乘員仍有足夠頭部空間。支援40:20:40分離傾倒，後座可前後滑移、2段椅背調整，後行李廂基本容積達515公升，最大可擴充至1,415公升，搭配 電動尾門附體感啟閉功能，日常使用非常便利。

▲新生代Q5換上第5代的EA888引擎。

熟悉代號EA888的2.0升TFSI渦輪引擎，EA888已經升級為集團最新的第5代系統，輸出204匹最大馬力、34.6公斤米扭力，透過48V MHEV輕油電系統輔助，可在起步與減速時節能回充電力，可支援短暫的純電行駛能力。

▲沉穩同時展現充沛的動力反應，給人沉迷的優雅行路質感。

實際開上路，這套動力組合在都會中相當輕盈。油門初段柔順、動力釋放線性，中後段扭力接續充沛。輕油電在減速時幾乎感覺不到介入，整體銜接極度自然。動力雖談不上暴力，但那份Audi特有的「沉穩順暢感」仍令人著迷。

底盤採前後五連桿懸吊，整合 Audi drive select可程式車身動態系統，可依模式調整油門、轉向與變速邏輯。Comfort模式下吸震柔順、過坑洞時非常從容；切到Dynamic後轉向更緊實、油門反應變敏銳，讓Q5 Sportback展現出不輸運動休旅的俐落。

▲不同於今年上市的A5車系，Q5入門動力能選擇quattro四驅版本。

特別值得一提的是，今年全新A5的2.0升動力都沒有quattro四驅選擇，而這次Q5 Sportback的中階 S line 車型就已標配 quattro四驅系統，可說是重拾Audi品牌的靈魂精髓，不必捏緊口袋直上頂規的SQ5。

quattro會依路況與動態需求主動分配前後軸扭力，平時以節能為主，在需要時瞬間切換成全時四驅狀態。彎中加速時，能感受到後軸強而穩定的推力，讓車身動態更中性，出彎更有信心。