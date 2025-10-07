ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

記者徐煜展／綜合報導

東南亞人氣暢銷7人座TOYOTA Innova，已經不再是台灣熟悉的陽春商用車，近來泰國針對TOYOTA Innova Zenix推出新年式車型，還升級加碼Premium新車型，透過更豪華、舒適的套件妝點，來向家庭7人座買家招手。

▲泰規新增更豪華的Premium車型。

採用TNGA平台的新一代TOYOTA Innova台灣並未導入，在泰國稱為Innova Zenix。這次新年式 Innova Zenix 的焦點落在高階 Premium 車型，導入專屬空力套件，包含前下擾流、側裙、後保桿飾板等，整體更有運動味，也讓原本偏家用的外型多了幾分霸氣。泰國售價來到 148.9 萬泰銖（約新台幣 140 萬元），可說是把實用與面子都兼顧。

▲第2排舒適度再進化！配備給好給滿。

車艙配置比過去更講究，全車標配7吋數位儀表與10.1吋多媒體螢幕，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto，並可透過 T-Connect系統進行手機遠端控制。

座椅維持 2+2+3 七人布局，但Premium車型針對第2排座椅導入電動調整，附腿靠功能與通風設計，搭配雙片全景天窗、無線充電板與氣氛燈，舒適度不輸 Alphard。
動力維持TOYOTA招牌2.0升Hybrid油電系統，搭配 E-CVT 變速箱，綜效輸出 186 匹馬力。不只起步更順、更安靜，油耗更繳出亮眼的 20.8km/L 成績。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

