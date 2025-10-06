ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
保時捷「電動跑車策略大轉彎」！新一代718頂級款將搭6缸油電動力

▲保時捷718 Boxster／Cayman Style Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷油電策略再次出現大轉彎，新一代718頂級版本將搭載水平對臥6缸油電動力。（圖／翻攝自Porsche）

記者張慶輝／綜合報導

Porsche保時捷將在今（2025）年10月停產現行Boxster和Cayman車型，也讓車迷關心後續動向，原先保時捷宣布新一代718僅會推出純電動版本，但近期策略出現大轉彎，未來除了電動車型，還會有搭載內燃機的新車，且這類燃油車將被定位為「頂級」版本，地位高於純電動款。

▲Porsche保時捷更新盾牌廠徽。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷近年在電動化策略上搖擺不定，包括Cayenne與Panamera都有調整。（圖／翻攝自Porsche）

根據最新報導，下一代汽油版Boxster和Cayman也將導入電氣化技術。英國汽車媒體「Autocar」指出，保時捷準備在718燃油車上使用911 GTS首創的混合動力系統，不僅能降低研發成本，也能解決車身空間受限的問題，新款3.6升水平對臥6缸引擎比911非電動版引擎更短小，非常適合718這類小型跑車。

▲保時捷718 Spyder RS台灣778萬起 。（圖／翻攝自Porsche）

▲儘管6缸動力將存續，但入門的2.0升4缸渦輪引擎將不再提供。（圖／翻攝自Porsche）

至於入門的2.0升4缸渦輪引擎，保時捷已不打算為其進行歐盟7期排放標準的調整，因此新一代718預計僅提供6缸引擎選擇，這也呼應頂級車型通常不會採用小排量引擎的市場定位。

由於保時捷原本並未計畫保留燃油車，因此6缸新車不會很快上市，在現有Boxster和Cayman停產後，直接替代的油電車型預計要到2030年左右才會問世。屆時保時捷可能會將新車定位為Boxster Spyder RS和Cayman GT4 RS的接班人，強調其旗艦地位。

▲保時捷718 Spyder RS台灣778萬起 。（圖／翻攝自Porsche）

▲屆時水平對臥6缸油電動力將搭載在頂級車型上，其定位也將高於電動版本。（圖／翻攝自Porsche）

油電動力系統T-Hybrid帶來的額外重量其實有限，以911 GTS為例，1.9kWh電池組僅重約28公斤，整體車重比前代多了約45公斤，但這部分也包含新增的標準設備，未來Boxster和Cayman油電動力的重量變化應該不太影響操控表現。

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲911 GTS搭載的T-Hybrid動力並未增重太多，對操控性影響有限。（圖／資料照）

另一方面，保時捷依舊積極推動718電動化，雖然細節尚未公布，外界預期純電718將採用與Audi奧迪Concept C量產版相同的平台。Audi技術發言人日前向外媒表示，未來跑車將使用福斯集團共享架構，並明確排除為TT搭載汽油引擎的可能，這也讓Boxster和Cayman成為市場上少數持續提供油車選擇的運動跑車。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Porsche保時捷718跑車汽車新車BoxsterCaymanHybrid油電電動

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

