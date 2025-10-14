新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

▲汽車關稅將維持17.5%，不過美製車尚未定案。（圖／民眾提供）

記者徐煜展／綜合報導

等著進口車大降價？消費者不敢買車，導致新車塞爆台北港，影響今年買氣！汽車公會全聯會最新透露，目前除了美製車，其餘進口車的關稅依舊維持 17.5% 不變，代表短期內想撿便宜買歐系、日系或韓系車，機會不大。

▲台灣和泰、Nissan日前都傳出有美規車導入規劃，為零關稅美規車帶來曙光。（圖／翻攝自TOYOTA）

汽車公會理事長劉錦村日前得到行政院副院長鄭麗君回覆，政府雖持續推進與美方的「232 條款」關稅協議，但這僅限於台美雙邊談判，與其他國家的車輛關稅無關。換句話說，除了美製車有望調整，其餘品牌仍得照舊繳17.5%關稅。

這番說法，也讓不少車商鬆了口氣。因為若關稅突然改變，將直接牽動價格與庫存策略。反觀消費者端，則多半抱持觀望態度，畢竟貨物稅雖已減徵，但真正影響車價的關鍵「17.5%關稅」、「25～30%貨物稅」依然沒動。

從數據來看，今年截至 9 月底，台灣新車累計銷售約 29.6 萬輛，比去年同期少了近 14%，車市冷風明顯。不過，像 TOYOTA、LEXUS 等龍頭品牌仍維持樂觀看法，預估全年總市場仍有望挑戰 40 萬輛大關。

整體來看，進口車價格短期內不會出現劇烈波動，想「撿便宜」的消費者恐怕還得再等等。不過對國產車品牌來說，這波關稅不變反而是穩定軍心的一劑強心針。