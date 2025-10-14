「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

▲TOYOTA 6代RAV4公開車內系統細節，幫正式上市開始暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

首發地日本、北美的新一代TOYOTA RAV4，即將在今年正式開賣，日本預計12月中旬上市，原廠已經開始為最終上市開始暖身，首度公開6代RAV4車載系統，整套系統幾乎是「從裡到外」都重做，實用度、科技感大躍進。

▲新RAV4具備5G網路與OTA遠端更新。

這次新RAV4搭載的資訊娛樂系統是TOYOTA最新一代軟硬體平台，最大亮點包括5G連網超快，系統內建的5G網路模組，地圖更新、串流音樂都更即時；軟體也升級，採用TOYOTA自家的Woven軟體架構，未來可隨時透過OTA更新，就像手機一樣不斷進化

介面可自訂：中控螢幕提供10.5吋或12.9吋 可選，主畫面可以自由擺放導航、音樂、天氣等小工具。

快速選單更直覺：新增一鍵操作列，可快速切換藍牙、輔助系統或開啟道路救援，不用再層層進選單。並支援無線CarPlay／Android Auto，手機連線更即時。

▲新車具備更先進的語音互動，並整合行車紀錄器功能。

另還有新的語音系統可在車內互動，反應速度比過去快很多。透過「Hey Toyota」喚起系統，即能操作「空調冷氣」、「幫我換下一首歌」等操作，系統都能立刻執行。

這次的數位儀表板可同步顯示導航地圖，視覺上更接近「虛擬座艙」的概念。另外，TOYOTA還把「行車記錄器」功能內建進系統，發生碰撞或突發狀況時會自動錄影，也能手動開啟錄影。錄下的影片可直接在車內螢幕回放，或匯出USB保存，非常貼心。

新系統也為油電車主主打造專屬介面，可查看電量、設定PHEV充電上限，甚至透過手機App遠端操作，對於RAV4 Hybrid、PHEV版本來說，相比5代設計有明顯進步。