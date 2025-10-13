特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身！售價預估133萬新台幣

▲大陸特斯拉Model Y動作頻頻，再度送測大電池的後驅款。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

大陸、台灣特斯拉Tesla Model Y目前提供後驅入門、大電池的雙馬達四驅版，不過近來大陸市場即將再為Model Y添戰力，後驅版送測長續航的大電池，售價預估落在30萬人民幣，折合新台幣133萬！

▲新後驅長續航版將作為中階車型，預計將會成為另一波新主力銷售。

大陸特斯拉Model Y不僅有長軸6人座，近來又有新動作，悄悄在大陸工信部送測新的後驅長續航版，將介於後驅標準續航與長續航雙馬達四驅之間，也就是說，售價高於入門款後驅人民幣26.35萬，低於雙馬達四驅31.35萬人民幣，新車型售價預估落在30萬人民幣左右。

▲外觀車標換上黑化處理。

外觀部分，新版本在細節上做出差異化，前後Tesla車標改成全黑設計，看起來更有殺氣。車身尺碼與現行車型一致，維持長4797mm、寬1920mm、高1624mm，軸距2890mm。

此外，大陸申報資料顯示還能選配19吋或20吋鋁圈，以及黑色外觀套件等細節，讓整體造型更俐落。

新車使用代號「3D6」的單馬達，最大輸出達225kW（約306匹馬力），搭配三元鋰電池組。雖然目前官方尚未公布實際續航里程，但預料會比標準版更長、又比雙馬達版本來得省電，是專為追求高續航但不需要四驅性能的族群設計。