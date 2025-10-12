Audi執行長證實「A4即將回歸」！轉生全新電動車最快2028問世

▲Audi A4在短暫停產之後，可望以電動車姿態重返市場。（圖／翻攝自Audi）

記者張慶輝／綜合報導

歷經短暫停產後，Audi A4將可望以電動車型式重返市場，近期執行長Gernot Döllner向外媒透露，全新A4純電車將是品牌史上最大變革之一，象徵Audi準備翻新旗下產品線並重塑企業形象；Döllner也坦言，Audi近年在策略上有些迷失，正努力帶領品牌重回正軌，最新概念車Concept C就展現了未來電動跑車及整體設計方向。

▲目前A5替代了原先A4的位置，同時提供旅行車與轎跑車型。（圖／資料照）

Döllner指出，新A4將搭載福斯集團即將推出的可擴展系統平台（SSP），預計最快2028年才問世，新平台同時也會應用在Volkswagen Golf電動版及集團其他車款。目前Audi A6與Q6 E-Tron採用與保時捷共同開發的高階電動平台（PPE），Q4 E-Tron是基於福斯MEB架構，而E-Tron GT則搭載保時捷J1平台。

▲新A4將採用福斯集團最新SSP平台打造，也因為如此將到2028年才可望問世。（圖／翻攝自Audi）

值得注意的是，Audi並未選擇現有PPE平台打造A4，而是等到更先進的SSP架構到位。這一平台將首次展現福斯集團與Rivian合作開發的「軟體定義車輛」理念，預計A4純電版將成為BMW i3、賓士C-Class電動車等同級車款的強勁競爭者。

造型方面，新A4將從Concept C概念車汲取設計靈感，預計外觀與現有Audi電動車型有明顯差異。除了E-Tron GT之外，目前Audi的電動車設計普遍較為低調，若Concept C的風格延續至新A4，將能展現更鮮明的品牌特色，內裝也有望更加前衛。

A4自1994年問世以來，是Audi最具代表性的車款之一，主要對手為BMW 3系及賓士C-Class，A5則是在2007年首度亮相，最初為雙門轎跑，後來推出四門Sportback版本；去年Audi調整策略，專注於銷量較佳的A5 Sportback，並停產雙門車型，使A4暫時退出市場，如今則準備以純電姿態重返戰局。