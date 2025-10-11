ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「全新世代Leaf跨界電動車」日規登場！還有超帥Autech運動版

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 宣布全新世代 Leaf 在日本市場正式上市，這款純電掀背跨界車繼年初於北美首演後，終於回歸品牌本土市場，展開新一輪銷售布局。新款 Leaf 不僅延續全球化設計語彙，也針對日本市場推出更具豪華運動氣息的 Autech 特仕版本，為車系增添個性化選擇。

▲Nissan 宣布全新世代 Leaf 在日本市場正式上市。

日本規格的 Leaf 車長為 4,360 mm，較美規版本縮短 44 mm，外觀造型與歐規版本相同，僅頂規車型配備 Z 造型 LED 尾燈，讓車尾線條更具銳利感。全車採用封閉式水箱護罩與流線化車身比例，兼具電動車特有的低風阻特性與跨界車的視覺穩重感。

座艙部分配有雙 12.3 吋數位螢幕組合，雖未搭載部分海外市場的 14.3 吋中控螢幕，但配備相當齊全，包含可調光全景玻璃天窗、10 支喇叭的 Bose Plus 音響系統與可進行 V2H（Vehicle to Home）供電功能，滿足家庭能源回饋使用需求。寒帶配備如後座加熱功能亦列為標準配備。

由 Autech 部門操刀的運動化版本更成為焦點。外觀採專屬車身套件，含鋁質飾條前下擾流、側裙與後保桿飾板，搭配黑色水箱護罩、藍色日行燈與 Autech 專屬銘牌。車身可選深海藍搭配黑色車頂、珍珠白與黑頂或全黑塗裝，並搭配專屬 19 吋鋁圈，展現更具動感的外觀風格。車內則採黑色內裝搭配藍色縫線，座椅設有 Autech 刺繡與專屬安全帶與腳踏墊，營造更精緻氛圍。

動力系統部分，日本市場目前僅提供 B7 單一動力版本，分為 X 與 G 兩種等級。搭載前軸單馬達，輸出 215 匹馬力（160 kW / 218 PS）與 355 Nm 扭力，採前輪驅動設定。電池容量為 78 kWh，依 WLTC 測試規範可達 702 公里續航（約 604 公里 WLTP 或 488 公里 EPA 標準），在同級車中屬頂尖水準。未來原廠預計再追加入門 B5 車型與對應的 Autech 版本，提供更親民的選擇。

售價方面，日本市場的 Leaf B7 X 車型起價為 5,188,700 日圓（約新台幣 114 萬），頂規 B7 G 為 5,999,400 日圓（約新台幣 132 萬），Autech 版本則從 6,513,100 日圓（約新台幣 144 萬）起跳。全車系預計於 2026 年初陸續交付。相比之下，美國市場售價更具競爭力，入門 S 車型約為 25,360 美元（約新台幣 83 萬），Platinum+ 則為 38,990 美元（約新台幣 127 萬），顯示 Nissan 針對不同市場採取差異化定價策略。

全新 Leaf 的導入，象徵 Nissan 在純電產品線的再進化，也意味著品牌正以更完整的電能技術與多元車型配置，迎接次世代電動車市場的競爭。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產Leaf電動車休旅車汽車新車跨界Autech運動版

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最新文章

熱門文章

相關新聞

熱門文章

