007龐德最新座駕！Aston Martin「DB12 S超跑旗艦版」升級登場

圖文／7Car 小七車觀點

Aston Martin 推出全新 DB12 S，作為 DB 車系的性能旗艦版本，整體在引擎、底盤與外觀設計上皆進行強化，讓品牌豪華 GT 的駕馭感受更貼近賽道取向。雖然品牌未明言是否與 James Bond 下一次任務有關，但 DB12 S 的登場，確實再次展現 Aston Martin 對駕馭純度與動態美學的堅持。

動力核心仍為熟悉的 4.0 公升 V8 雙渦輪增壓引擎，但經過原廠重新調校，最大輸出提升至 690 匹馬力與 800 Nm 扭力，比標準版增加 20 匹馬力，0 至 96 km/h 加速縮短至 3.4 秒，極速維持 325 km/h。這次強化不僅在數據上提升，更搭配經過優化的 Launch Control 系統，換檔反應較標準車款快上 50% 以上，同時採用全新電子油門設定，讓踏板回饋更線性，進而提升駕駛者與車輛間的連動感。

底盤部分也同步升級，DB12 S 採用剛性更高的後防傾桿，懸吊幾何設定包括外傾角、前束與主銷角皆重新調整，搭配更新的 Bilstein DTX 主動避震軟體，以進一步改善車身側傾與俯仰控制。轉向系統與電子後差速器同樣重新設計，讓方向盤手感更自然，車身動態反應也更直接精準。

外觀雖然維持 DB12 的經典比例，但細節更顯兇猛。車頭採雙層式前下擾流設計，不僅視覺上讓車身更低、更寬，也帶來額外下壓力。引擎蓋加入亮黑或碳纖維百葉開孔，側裙則為亮黑處理。輪圈採 21 吋配置，搭配碳陶瓷煞車系統，前碟盤尺寸達 410 mm，後為 360 mm，相較鋼製碟盤減少 27 kg 未簧重量，煞車反應更輕盈且耐熱性能提升。車尾換上新造型擾流尾翼與更具侵略性的保桿，排氣採不鏽鋼雙層四出設計，並可選配聲浪更高昂且減重 11.7 kg 的鈦合金排氣系統。

內裝方面則延續英倫豪華風格，並強化運動氛圍。中控換上紅色陽極處理旋鈕，搭配 16 向電調跑車座椅、Alcantara 與真皮雙材質鋪陳，細節飾板可選亮黑或暗色鍍鉻質感。選配清單包括碳纖維賽車座椅、加熱 Alcantara 運動方向盤、Bowers & Wilkins 頂級音響系統，以及多種鋁合金或木質飾板，展現 Aston Martin 對個性化細節的高度重視。

Aston Martin DB12 S 將提供 Coupe 與 Volante（敞篷）雙版本，現已開放接單，預計於 2026 年初正式開始交付。新車不僅是 DB 車系的新旗艦，更象徵 Aston Martin 對駕馭靈魂與品牌傳統的最新詮釋。

