賓士「全新電動卡車eActros 400」登場！續航上看560KM運用更靈活

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz Trucks 宣布擴展旗下電動重卡產品線，推出以 eActros 600 為基礎開發的全新 eActros 400，進一步滿足不同運輸場景需求。新世代 eActros 可提供超過 40 種組合選項，涵蓋電池容量、駕駛艙規格與軸距配置，並兼顧長途幹線運輸與重載配送的應用。新車將於 2025 年 10 月起在歐洲及部分非歐盟市場開放訂購，並於沃斯（Wörth am Rhein）工廠投產。

全新 eActros 400 採用兩組 207 kWh LFP 電池模組，總容量 414 kWh，主打更具競爭力的入門價格與輕量化帶來的額外載重能力。官方數據顯示，搭載 6x2 軸距與廂式車體的 eActros 400，在部分載重、氣溫 20°C 的條件下，最長可行駛約 480 公里。相較之下，續航更長的 eActros 600 配備三組電池，總容量 621 kWh，標準情境下可達 500 公里以上，並具備最高 560 公里的表現。

在駕駛艙選擇方面，Mercedes-Benz 提供經典 Actros 設計的 L-cab，以及專為長途駕駛打造、擁有更佳空間感與空氣力學表現的 ProCabin。前者具備低進入高度，適合頻繁上下車的城市或區域運輸；後者則提供 Stream、Big 與 Giga 三種版本，內裝配置更貼近長途司機需求，如舒適床鋪、環艙照明與額外收納設計。兩種駕駛艙均可搭配最新的 Multimedia Cockpit Interactive 2 與 MirrorCam 系統。

動力部分，eActros 400 與 eActros 600 皆搭載雙電動馬達與四速變速箱，輸出功率達 400 kW，峰值可達 600 kW，具備強勁加速與順暢駕駛體驗。車輛支援 CCS2 最高 400 kW 直流快充，雙電池版本 10% 至 80% 僅需約 46 分鐘，三電池版本則需約 70 分鐘；未來 ProCabin 版本 eActros 600 還將支援兆瓦級充電技術。配合再生煞車與智慧化動力管理系統，能進一步提升能效。

隨著 eActros 第二代產品線成型，Mercedes-Benz Trucks 計畫逐步淘汰第一代 eActros 300/400，並以更靈活的產品組合回應市場。原廠同時強調，電動貨運的成功不僅仰賴車輛技術，完善的充電基礎建設與合理的營運成本同樣關鍵。未來，隨著更多數位服務與 TruckCharge 歐洲充電網絡的推進，Mercedes-Benz 期望協助物流業者在減碳轉型中兼顧效率與經濟性。