ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣前3季新車銷量「第1名比2＋3名還多」！大賣近3.2萬輛沒對手

▲79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Corolla Cross前3季共賣出31,987輛，穩居神車大位。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣今年前3季共賣出296,137輛新車，由於受到關稅戰與貨物稅調整等不利因素影響，與去年同期相比衰退13.9%，不過還是有些車款完全不受外界因素影響，強勢的銷售表現在逆勢中依舊呈現獨走姿態，甚至第2名與第3名加起來都打不過，而且在新款運動版車型即將到來之下，可望再迎來一波銷量增長！

2025前3季台灣新車銷量TOP10

名次 廠牌 車型 台數
1 TOYOTA COROLLA CROSS 31987
2 TOYOTA RAV4 13330
3 CMC中華 J SPACE 13201
4 TOYOTA TOWN ACE 12579
5 TOYOTA YARIS CROSS 11560
6 LEXUS NX 8413
7 TESLA MODEL Y 8254
8 TOYOTA ALTIS 6585
9 HONDA CR-V 6269
10 Mercedes-Benz GLC 5272

在前3季累積銷量前10強當中，TOYOTA就拿下了5個席次，其中Corolla Cross逆風高飛，共賣出31,987輛穩居第1名，與去年同期相比成長了43.4%，而今（7）日和泰又將為其追加新GR Sport車型，進一步搶佔喜愛熱血氛圍的族群；「緊追在後」的是進口休旅RAV4，以13,330輛排在第2位，雖然國外已經推出第6代大改款新車，但現行款在台灣市場依舊有穩定輸出，銷售表現未見疲態。

▲91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　官方改裝賽車同步亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲ALTIS是排行榜中唯一的房車，追加1.8油電運動版後可望再有一波成長。（圖／資料照）

TOYOTA陣營還在榜上包辦了2大級距，分別是排在第5名的YARIS Cross，以11,560輛成為最暢銷的國產小型跨界休旅，以及排在第8名的Corolla ALTIS，以6,585輛拿下最暢銷國產中型房車，其中後者也將在今日追加1.8油電動力版本的GR Sport車型，滿足買家對氛圍及油耗兼顧的多重需求。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲新款Model Y開始交車後旋即霸榜電動車月冠軍，並且在本月將與房車版的Model 3同步迎來更新。（圖／資料照）

原先多方激戰的國產中型休旅車級距，如今只剩下Honda CR-V獨自留在榜上，以6,269輛排在第9位，與去年同期相比衰退38.8%；電動車市場方面，依舊是Tesla特斯拉一家獨大，全新改款的Model Y在6月下旬才展開交車，就每個月都穩居電動車銷量冠軍，到了9月結束已經掛牌8,254輛排在第7名，訂單量與交付速度都相當驚人。

▲歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲J SPACE以豐富配備和質感提升，成功打入商用與家庭兩種不同客群。（圖／資料照）

在今年備受矚目的輕商用車大戰方面，CMC中華推出全新J SPACE後，憑藉著完整的主動安全科技、以及更接近乘用車的質感配備，成功吸引商用買家以外的族群，迄今共賣出13,201輛攻佔第3名，不過TOYOTA Town Ace也並未被拉開多少，以12,579輛排在第4位，雙方差距僅有622輛，究竟誰會勝出還存在諸多懸念。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲NX依舊是台灣最暢銷的豪華進口車單一車型，持續大幅領先主要競爭對手。（圖／資料照）

豪華進口車在台灣的銷量也相當亮眼，其中最熱賣的單一車型是Lexus NX，以8,413輛登上第6名，雖然比去年同期衰退13.5%，但依舊大幅領先主要競爭對手；而Mercedes-Benz賓士GLC則以5,272輛擠進第10名，相較去年同期也衰退18.7%，顯見關稅議題對進口車的衝擊還是十分明顯。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量前3季累積2025TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYaris

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

台灣前3季新車銷量第1名比2＋3名還多2025-10-07

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起2025-10-07

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」2025-10-07

福斯「第2代小Tiguan休旅」台灣明年見2025-10-07

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華2025-10-07

特斯拉新車預告10月發表2025-10-07

保時捷電動跑車策略大轉彎2025-10-06

賓士7人座電動休旅EQB北美將停售2025-10-06

福特宣布開發全新中型電動皮卡2025-10-06

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

熱門文章

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」2025-10-07

特斯拉新車預告10月發表2025-10-07

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華2025-10-07

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

【周焦點】TOYOTA零關稅美規車將登台2025-10-04

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

福斯「第2代小Tiguan休旅」台灣明年見2025-10-07

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

台灣前3季新車銷量第1名比2＋3名還多2025-10-07

相關新聞

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

賴清德3大兩岸態度：中國無權犯台、護主權非挑釁、戰爭沒贏家

賴清德3大兩岸態度：中國無權犯台、護主權非挑釁、戰爭沒贏家

賴清德：川普若能讓習近平放棄犯台　他必然是諾貝爾和平獎得主

賴清德：川普若能讓習近平放棄犯台　他必然是諾貝爾和平獎得主

讀者迴響

熱門文章

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366