台灣前3季新車銷量「第1名比2＋3名還多」！大賣近3.2萬輛沒對手

▲TOYOTA Corolla Cross前3季共賣出31,987輛，穩居神車大位。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣今年前3季共賣出296,137輛新車，由於受到關稅戰與貨物稅調整等不利因素影響，與去年同期相比衰退13.9%，不過還是有些車款完全不受外界因素影響，強勢的銷售表現在逆勢中依舊呈現獨走姿態，甚至第2名與第3名加起來都打不過，而且在新款運動版車型即將到來之下，可望再迎來一波銷量增長！

2025前3季台灣新車銷量TOP10

名次 廠牌 車型 台數 1 TOYOTA COROLLA CROSS 31987 2 TOYOTA RAV4 13330 3 CMC中華 J SPACE 13201 4 TOYOTA TOWN ACE 12579 5 TOYOTA YARIS CROSS 11560 6 LEXUS NX 8413 7 TESLA MODEL Y 8254 8 TOYOTA ALTIS 6585 9 HONDA CR-V 6269 10 Mercedes-Benz GLC 5272

在前3季累積銷量前10強當中，TOYOTA就拿下了5個席次，其中Corolla Cross逆風高飛，共賣出31,987輛穩居第1名，與去年同期相比成長了43.4%，而今（7）日和泰又將為其追加新GR Sport車型，進一步搶佔喜愛熱血氛圍的族群；「緊追在後」的是進口休旅RAV4，以13,330輛排在第2位，雖然國外已經推出第6代大改款新車，但現行款在台灣市場依舊有穩定輸出，銷售表現未見疲態。

▲ALTIS是排行榜中唯一的房車，追加1.8油電運動版後可望再有一波成長。（圖／資料照）

TOYOTA陣營還在榜上包辦了2大級距，分別是排在第5名的YARIS Cross，以11,560輛成為最暢銷的國產小型跨界休旅，以及排在第8名的Corolla ALTIS，以6,585輛拿下最暢銷國產中型房車，其中後者也將在今日追加1.8油電動力版本的GR Sport車型，滿足買家對氛圍及油耗兼顧的多重需求。

▲新款Model Y開始交車後旋即霸榜電動車月冠軍，並且在本月將與房車版的Model 3同步迎來更新。（圖／資料照）

原先多方激戰的國產中型休旅車級距，如今只剩下Honda CR-V獨自留在榜上，以6,269輛排在第9位，與去年同期相比衰退38.8%；電動車市場方面，依舊是Tesla特斯拉一家獨大，全新改款的Model Y在6月下旬才展開交車，就每個月都穩居電動車銷量冠軍，到了9月結束已經掛牌8,254輛排在第7名，訂單量與交付速度都相當驚人。

▲J SPACE以豐富配備和質感提升，成功打入商用與家庭兩種不同客群。（圖／資料照）

在今年備受矚目的輕商用車大戰方面，CMC中華推出全新J SPACE後，憑藉著完整的主動安全科技、以及更接近乘用車的質感配備，成功吸引商用買家以外的族群，迄今共賣出13,201輛攻佔第3名，不過TOYOTA Town Ace也並未被拉開多少，以12,579輛排在第4位，雙方差距僅有622輛，究竟誰會勝出還存在諸多懸念。

▲NX依舊是台灣最暢銷的豪華進口車單一車型，持續大幅領先主要競爭對手。（圖／資料照）

豪華進口車在台灣的銷量也相當亮眼，其中最熱賣的單一車型是Lexus NX，以8,413輛登上第6名，雖然比去年同期衰退13.5%，但依舊大幅領先主要競爭對手；而Mercedes-Benz賓士GLC則以5,272輛擠進第10名，相較去年同期也衰退18.7%，顯見關稅議題對進口車的衝擊還是十分明顯。