Honda「CR-V問世30周年紀念版」大陸開賣！配備更豐富售價更親民

圖文／7Car 小七車觀點

自 1995 年首度推出以來，Honda CR-V 已成為品牌最暢銷的 SUV 車系之一。今年適逢問世 30 週年，Honda 特別在中國大陸市場推出「CR-V Global 30th Anniversary Edition」，由東風 Honda 生產，廣汽 Honda 則提供機械基礎相同的 Breeze。這款特別版不僅強化配備，售價更低於海外市場版本。

外觀設計上，30 週年紀念版大致延續標準 CR-V 的輪廓，配有 LED 頭燈、主動進氣格柵，並針對混合動力車型提供車身同色護板。依照等級不同，原廠提供 17、18 與 19 吋鋁圈可選，維持家族化 SUV 的穩重調性。

真正的差異來自車艙配備。特別版全車系標配 10.2 吋數位儀表與 12.3 吋中央多媒體螢幕，並搭載全景天窗。相較之下，美規 CR-V 依然使用 9 吋中控螢幕，且低階版本僅配備 7 吋數位儀表。中國大陸市場更進一步提供前座通風與加熱功能、後座加熱、加熱方向盤，並有 5 人與 7 人座可選。頂規車型還加入電動尾門、50W 無線充電、12 支 Bose 音響、抬頭顯示器，以及 Honda Sensing 360+ 主動安全科技。

動力配置方面，燃油版本搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，輸出 190 匹馬力與 243 Nm 扭力，搭配 CVT 變速箱，提供前驅與四驅選擇。另一款 CR-V e:HEV 則結合 2.0 升汽油引擎與雙電動馬達，綜效輸出 181 匹馬力與 335 Nm 扭力，同樣有 FWD 與 AWD 版本。

售價則是最大亮點。燃油版起價人民幣 145,900 元（約新台幣 65 萬元），頂規達 191,900 元（約新台幣 85 萬元）。混合動力版價格落在 159,900 元至 209,900 元之間（約新台幣 71 萬至 93 萬元）。相較之下，美規 CR-V 起價 30,920 美元（約新台幣 101 萬元），頂規更達 42,250 美元（約新台幣 138 萬元），而台灣市場則是僅有燃油版本，建議價格落在新台幣 105.9 萬元至 127.9 萬元。

透過更豐富的標準配備與相對親民的售價，CR-V 30 週年紀念版不僅凸顯 Honda 對中國大陸市場的重視，也進一步展現該車系持續穩固全球戰略地位的企圖心。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HondaCR-V30周年紀念版汽車新車休旅車中國大陸

