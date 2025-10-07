91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑

▲TOYOTA總代理和泰發表全新Corolla Cross GR Sport（左）與Corolla ALTIS GR Sport（右）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

TOYOTA總代理和泰今（7）日發表全新Corolla Cross GR Sport與Corolla ALTIS GR Sport運動版車型，並開出91.5萬起的建議售價，前者主要是換上由台灣自行開發的車頭造型，後者則是1.8升油電動力車型回歸，同時兩者都有專屬動力及操控調教，為注重駕馭感受的車迷提供全新選項。

TOYOTA GR Sport新車建議售價

Corolla Cross

1.8汽油：91.5萬

1.8油電：98.5萬



Corolla ALTIS

2.0汽油：91.5萬

1.8油電：91.9萬

▲Corolla Cross GR Sport換上全新車頭造型，與海外版本不同，是由國瑞自行開發的式樣。

Corolla Cross GR Sport的外型變化主要集中在車頭，全新式樣的水箱護罩與霧燈框更強調立體感，搭配全新前後下擾流與側裙降低視覺重心，輪圈改採18吋雙色切削設定，最後輔以黑色車頂架、燻黑銘版以及GR專屬車標，藉此凸顯其身分定位；車內則在方向盤下方新增GR銘版，配合鋁合金踏板與換檔撥片（汽油版），還有座椅類麂皮及紅色滾邊，頭枕上也能看到GR壓印，熱血氣息拉滿。

▲外觀有著更多黑化／燻黑元素，並換上全新18吋雙色切削鋁圈。

在操控部分上，Corolla Cross GR Sport有運動化懸吊及專屬EPS電動輔助方向盤調教，搭配底盤剛性強化支架；除了熱血操控外，這次還新增了標配LED頭燈組與RCTA後方車側警示，安全性同樣有感升級。

▲方向盤下方多了GR銘牌，座椅輔以類麂皮與紅色滾邊點綴，一般版本也同步換上全新排檔座。

原先採單一2.0汽油動力設定的Corolla ALTIS，在這次同步迎回了1.8油電動力，而且同樣經過GR專業團隊調教，透過ECU優化與油門反應調整，使其較一般油電車型更敏捷，操控方面則有運動化懸吊，搭配加粗與輕量化的後防傾桿，過彎表現更出色，外觀則延續GR家族特色，並融入油電車專屬元素，看上去更具鑑別度。

▲繼2.0汽油動力之後，Corolla ALTIS GR Sport也重新提供1.8升油電動力，同樣經過GR團隊專業調教。

除了全新GR Sport車型外，一般版的Corolla Cross與Corolla ALTIS也在本次推出新年式更新，主要是全面標配LED頭燈組，另外前者換上全新排檔座設計，尊爵版以上更將RCTA後方車側警示列為標配。