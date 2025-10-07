ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣新車話題就屬10萬舊換新優惠討論最熱烈，由於Kuga屬於客貨車認證，無法吃到最高優惠的10萬減免，不過台灣福特六和自己加碼降價5萬，搭配原本的5萬舊換新，同樣有甜甜價83.9萬就能入手！

福特六和祭出內容多元豐富的促銷專案，自2025年10月1日起至10月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得全家百元禮物卡，於展示間拍照打卡上傳官方臉書粉絲團指定貼文，就有機會抽中Fujifilm相機 。

此外，福特六和加碼響應政府貨物稅減徵政策，期間入主Kuga 1.5T指定車型享力挺價83.9萬起（含舊換新），方案包含5萬元力挺購車金、高額分期零利率及5年原廠保固 ，1.5T Active指定車型再加贈3萬元配件金，福特六和持續刺激消費買氣，搶先釋出國產休旅購車利多。

▲Focus享優惠70.9萬起。

Focus擁有旅行車、五門掀背與跨界休旅等豐富車型，期間入主享貨物稅優惠價70.9萬起，再享3萬元配件金及5年原廠保固；兼具大空間彈性機能與舒適安全的歐洲進口正七人座 MPV New Ford Tourneo Connect福特旅玩家享貨物稅優惠價109.8萬起，再享低頭款5萬、低月付8,888、2萬元購車金及6年原廠保固。

商旅Ford Tourneo Custom福特旅行家享貨物稅優惠價141.8萬元起，入主再享高額零利率；進口運動皮卡Ranger Wildtrak FRS Edition則享最高12萬優惠，含1萬元購車金、3萬元配件金及5年原廠保固，再加碼百萬0利率購車優惠。

