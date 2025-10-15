ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda公布日本東京移動車展陣容！重點當然就是剛發表的大改款CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

隨著TOYOTA、Honda、Nissan陸續公布10月底日本車展陣容，Mazda近來也跟進宣布展出車輛，將由新一代CX-5與首度發表的概念車作為重點，演繹未來品牌走向。

▲Mazda公布日本東京移動車展陣容！重點當然就是剛發表的大改款CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本官方表示新一代CX-5僅作為歐規展示用，日規版本尚未公告。

Mazda近日釋出 2025 年日本移動展（Japan Mobility Show）的展出陣Mazda 預計推出兩大亮點：一輛尚未曝光細節的概念車，以及剛在歐洲發表、全新世代的 CX-5。

不過，日本官方特地強調展出的 CX-5 為歐洲規格，也就是採用2.5升自然進氣搭配輕油電版本，因此代表日本市場的正式規格尚未最終敲定，外界推測日規的CX-5應會推出更入門的2.0升自然進氣。

▲Mazda公布日本東京移動車展陣容！重點當然就是剛發表的大改款CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

▲Vision Model為全新概念車首度亮相，暗示下一代MX-5可能要來了。

Mazda 將在展會上揭示一款名為 Vision Model 的概念車。儘管官方尚未公佈太多細節，但從外觀預告圖中可見其跑車化的輪廓，很有可能將作為新一代MX-5跑車的預覽，而下一代MX-5更有可能與TOYOTA GR86作為雙生車開發。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20MX-5

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【玩命光頭】沒頭髮的開車都不簡單XD

推薦閱讀

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

359萬起！台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單　全台僅有6輛

359萬起！台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單　全台僅有6輛

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」！售價230萬曝光　410公里續航

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」！售價230萬曝光　410公里續航

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架！等日本大改款發表再回歸

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架！等日本大改款發表再回歸

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

最新文章

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展2025-10-15

台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單2025-10-15

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」2025-10-15

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架2025-10-15

Nissan休旅車高速公路可解放雙手2025-10-14

BMW雙門跑車M2推手排限量特別版2025-10-14

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找2025-10-14

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機2025-10-14

等不到新車降價、關稅照舊17.5%！2025-10-14

熱門文章

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單2025-10-13

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

Nissan休旅車高速公路可解放雙手2025-10-14

等不到新車降價、關稅照舊17.5%！2025-10-14

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找2025-10-14

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架2025-10-15

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式2025-10-14

相關新聞

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「大改款TOYOTA Corolla來了」外觀大整容！LEXUS全新MPV同步亮相

「大改款TOYOTA Corolla來了」外觀大整容！LEXUS全新MPV同步亮相

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366