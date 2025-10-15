「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

▲Mazda公布日本東京移動車展陣容！重點當然就是剛發表的大改款CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

隨著TOYOTA、Honda、Nissan陸續公布10月底日本車展陣容，Mazda近來也跟進宣布展出車輛，將由新一代CX-5與首度發表的概念車作為重點，演繹未來品牌走向。

▲日本官方表示新一代CX-5僅作為歐規展示用，日規版本尚未公告。

Mazda近日釋出 2025 年日本移動展（Japan Mobility Show）的展出陣Mazda 預計推出兩大亮點：一輛尚未曝光細節的概念車，以及剛在歐洲發表、全新世代的 CX-5。

不過，日本官方特地強調展出的 CX-5 為歐洲規格，也就是採用2.5升自然進氣搭配輕油電版本，因此代表日本市場的正式規格尚未最終敲定，外界推測日規的CX-5應會推出更入門的2.0升自然進氣。

▲Vision Model為全新概念車首度亮相，暗示下一代MX-5可能要來了。

Mazda 將在展會上揭示一款名為 Vision Model 的概念車。儘管官方尚未公佈太多細節，但從外觀預告圖中可見其跑車化的輪廓，很有可能將作為新一代MX-5跑車的預覽，而下一代MX-5更有可能與TOYOTA GR86作為雙生車開發。