Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

▲日本釋出新年式大軍！重點為新增的黑化車型。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本Mazda搶先釋出CX-5、CX-80、CX-30、CX-60、Mazda 3等車款新年式，並推出帥氣黑化的XD Drive Edition新車型，不過日本尚未導入歐洲開賣的新一代CX-5，以時程來看，台灣、日本想要看到最新一代CX-5，預計得等到明年！

▲XD Drive Edition新車型採用顯眼的黑化作為特徵。

名為XD Drive Edition新車型涵蓋CX-5、CX-80、CX-30、CX-60、Mazda 3等車系，升級重點大同小異，主要著重在鋁圈、後視鏡、水箱罩外框等細節施以黑化烤漆，讓外觀看起來更有質感。

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣CX-5預計明年導入，估計得等到日本發表更入門的動力。

由於日本已經釋出新年式CX-5，因此今年尚不會導入最新一代，因此台灣、日本預計明年才會導入。目前歐洲、北美已經陸續推出新一代CX-5，歐洲市場的CX-5以2.5升自然進氣搭配輕油電為主，當地售價折合新台幣138～154萬。

台灣想要看到新一代CX-5登台，估計得等到其他市場發表更入門的動力，不然以目前北美、歐洲僅有2.5升排氣量動力來看，屆時導入台灣後，稅賦、油耗在同級中將佔不到優勢。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

