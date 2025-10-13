ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「大改款TOYOTA Corolla來了」外觀大整容！LEXUS全新MPV同步亮相

▲豐田集團釋出一連串概念車預告，包含下一代TOYOTA Corolla與LEXUS全新概念MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲豐田集團釋出一連串概念車預告，包含下一代TOYOTA Corolla與LEXUS全新概念MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

豐田集團在搶先為10月底的東京移動車展暖身，於台灣時間10月13日釋出一連串重磅新車預告，這次不只是TOYOTA，連LEXUS都端出全新概念車！主角分別是「新一代Corolla 概念車」和「LS MPV」，兩台車各走極端，一台主打年輕動感、另一台直接挑戰豪華新定義，根本未來感爆棚！

▲豐田集團釋出一連串概念車預告，包含下一代TOYOTA Corolla與LEXUS全新概念MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Corolla概念車首度現身，已經為下一代開始暖身。

印象中TOYOTA Corolla 是省油耐操的國民房車，但這次原廠顯然想讓它脫胎換骨。在預告片最後壓軸登場的 Corolla Concept，整個造型大變樣，前方是一條超俐落的「一字型 LED 日行燈」，還藏著反向 L 字設計，看起來科技感滿點，根本已經是為大改款開始暖身。

車尾延續電動車家族風格，用上橫貫式燈條，牌照上方還大大的「COROLLA」字樣，氣勢完全不同於以往的家庭房車。整體線條更低、更寬，視覺上甚至有點跑格味。

這次TOYOTA似乎想讓 Corolla 從「務實代名詞」變成「年輕潮流象徵」，未來不排除這個造型會成為新一代 Corolla 的雛形，看得出品牌真的準備大改一波！

▲LEXUS LS MPV

▲豐田集團釋出一連串概念車預告，包含下一代TOYOTA Corolla與LEXUS全新概念MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）
▲LEXUS旗艦LS化身豪華MPV。

另一邊的LEXUS更是玩出新高度。這次登場的 LS Concept，完全顛覆大家對旗艦房車的印象。過去 LS 是傳統四門豪華轎車代表，變成了一款帶點超科技未來感的「豪華移動MPV」。

官方甚至暗示它可能採用「六輪設計」，官方表示，未來 LS 不想再被定義為傳統房車，而是要成為強調舒適MPV取向的 Luxury Space（豪華空間），強調體驗與舒適，而不只是車格。

外觀上，可能全面捨棄家族招牌的「紡錘形水箱護罩」，改走更簡約、科技風的路線。這台概念車將在 10 月 29 日 正式於日本發表，勢必會成為全場焦點。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

