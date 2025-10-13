ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA 7人座休旅」升級更帥氣！2.8升渦輪印度售價折合新台幣116萬

▲TOYOTA於印度推出豪華、帥氣的Fortuner特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於印度推出豪華、帥氣的Fortuner特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA最近在印度市場又掀起話題，以熱賣的7人座休旅Fortuner 推出全新「Leader Edition」特仕版，不僅換上更有侵略感的外觀套件，內裝也多了幾分高級氛圍，整體看起來比一般版更有氣勢。

▲TOYOTA於印度推出豪華、帥氣的Fortuner特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Fortuner以全新特仕車鎖定更豪華的買家需求。

全新Fortuner休旅特仕車當地售價預估落在新台幣116萬起，隨著原廠釋出預告，將在近期內上市。車頭換上新樣式的鍍鉻水箱護罩，前保桿與下擾流造型也更俐落，整體看起來像是「越野再加點運動味」。車側加入鍍鉻飾條與專屬徽飾，腳下則採用更霸氣的黑色鋁圈，氣勢明顯不同。

此外還導入雙色設計概念，車頂統一採黑色塗裝，搭 Attitude Black、Pearl White、Silver Metallic、Super White 四種車身顏色，整體更年輕。

▲TOYOTA於印度推出豪華、帥氣的Fortuner特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內採用更高級的飾板、料件妝點。

車內採黑色、棕色混搭皮革，看起來不僅更有層次，也比標準版多了幾分豪華味。中控維持既有設計，連空調出風口與門板飾條都以金屬感修飾，營造出更細膩的氛圍。

動力方面並沒有太大變動，依舊採用 2.8 升四缸渦輪柴油引擎，輸出 204 匹馬力與 51 公斤米扭力，提供六速手排或自排變速箱可選。雖然是後驅設定（4x2），但越野能力依舊不容小覷。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAFortuner7人座休旅SUVTNGATacomaHiluxHilux Rangga

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

推薦閱讀

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身！售價預估133萬新台幣

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身！售價預估133萬新台幣

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA 7人座休旅」升級更帥氣！2.8升渦輪印度售價折合新台幣116萬

「TOYOTA 7人座休旅」升級更帥氣！2.8升渦輪印度售價折合新台幣116萬

不只TOYOTA！傳台灣Nissan也評估導入美規車　熱門休旅有望搭零關稅

不只TOYOTA！傳台灣Nissan也評估導入美規車　熱門休旅有望搭零關稅

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

最新文章

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身2025-10-13

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

「TOYOTA 7人座休旅」升級更帥氣2025-10-13

傳台灣Nissan也評估導入美規車2025-10-13

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

雷諾超平價國民電動車即將亮相2025-10-12

BMW集團第3季新車銷量成長8.8％2025-10-12

法拉利首款電動超跑規格曝光2025-10-12

Audi執行長證實「A4即將回歸」2025-10-12

Nissan新Leaf跨界電動車日規登場2025-10-11

熱門文章

【周焦點】進口休旅折價42萬2025-10-11

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV42025-10-09

雷諾超平價國民電動車即將亮相2025-10-12

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

BMW集團第3季新車銷量成長8.8％2025-10-12

法拉利首款電動超跑規格曝光2025-10-12

西班牙高性能跨界跑旅限量4000輛2025-10-11

台灣「TOYOTA零關稅美規車」不一定會便宜2025-10-09

Audi執行長證實「A4即將回歸」2025-10-12

相關新聞

不只TOYOTA！傳台灣Nissan也評估導入美規車　熱門休旅有望搭零關稅

不只TOYOTA！傳台灣Nissan也評估導入美規車　熱門休旅有望搭零關稅

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

台灣「中華三菱國產休旅」重點配備曝光！雙螢幕數位座艙、L2輔助駕駛

台灣「中華三菱國產休旅」重點配備曝光！雙螢幕數位座艙、L2輔助駕駛

「Honda CR-V 30歲了」日本有驚喜！10月將導入全新油電款

「Honda CR-V 30歲了」日本有驚喜！10月將導入全新油電款

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV4！40萬有找油耗27.8km/L

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV4！40萬有找油耗27.8km/L

雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

法拉利首款電動超跑「Electtrica規格曝光」！4馬達榨986匹明年問世

法拉利首款電動超跑「Electtrica規格曝光」！4馬達榨986匹明年問世

Audi傳奇5缸引擎上身！西班牙「高性能跨界跑旅」全球限量4000輛

Audi傳奇5缸引擎上身！西班牙「高性能跨界跑旅」全球限量4000輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366