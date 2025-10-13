「TOYOTA 7人座休旅」升級更帥氣！2.8升渦輪印度售價折合新台幣116萬

▲TOYOTA於印度推出豪華、帥氣的Fortuner特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA最近在印度市場又掀起話題，以熱賣的7人座休旅Fortuner 推出全新「Leader Edition」特仕版，不僅換上更有侵略感的外觀套件，內裝也多了幾分高級氛圍，整體看起來比一般版更有氣勢。

▲Fortuner以全新特仕車鎖定更豪華的買家需求。

全新Fortuner休旅特仕車當地售價預估落在新台幣116萬起，隨著原廠釋出預告，將在近期內上市。車頭換上新樣式的鍍鉻水箱護罩，前保桿與下擾流造型也更俐落，整體看起來像是「越野再加點運動味」。車側加入鍍鉻飾條與專屬徽飾，腳下則採用更霸氣的黑色鋁圈，氣勢明顯不同。

此外還導入雙色設計概念，車頂統一採黑色塗裝，搭 Attitude Black、Pearl White、Silver Metallic、Super White 四種車身顏色，整體更年輕。

▲車內採用更高級的飾板、料件妝點。

車內採黑色、棕色混搭皮革，看起來不僅更有層次，也比標準版多了幾分豪華味。中控維持既有設計，連空調出風口與門板飾條都以金屬感修飾，營造出更細膩的氛圍。

動力方面並沒有太大變動，依舊採用 2.8 升四缸渦輪柴油引擎，輸出 204 匹馬力與 51 公斤米扭力，提供六速手排或自排變速箱可選。雖然是後驅設定（4x2），但越野能力依舊不容小覷。