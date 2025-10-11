ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

一周焦點

▲10月促銷有不少新車殺很大，為2025年底開始衝刺；TOYOTA註冊7人座MPV在台曝光；TOYOTA雙神車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2025年進入最後的第4季銷售，不少車廠已經開始出清讓利，Volvo更是針對XC40、XC60、EX40、EC40等熱門車款，祭出最高42.1萬折價；韓系Kia則是主打入門Picanto小車，搭配10萬舊換新，50萬有找就能入手；台灣和泰趁年底再吸一波買氣，推出Corolla Cross、Altis雙神車來搶市！

▲Volvo熱門休旅不分油車、電車都推出有感促銷。

台灣Volvo 10月促銷很有感、殺很大（連結），XC40、V60、XC60都享有低月付9,999元，而XC40 Plus B3原價167.2萬，折價17.2萬，也就是說150萬就能入手。同樣是主力的XC60休旅，Plus B5售價232萬，折價24萬來到208萬。

電動車折價最有誠意，針對EX40、EC40兩款電動車均達42.1萬折價，讓雙馬達的Ultra Twin motor動力來到179.9萬就能入手。而電動車的EX30、EX40、EC40都提供4年8萬公里保固、免費保養、4年免費道路救援。

一周焦點

▲Corolla Cross GR Sport台灣擁有專屬造型，而Altis GR Sport推出新油電更誘人。

台灣和泰推出雙王牌新車搶市（連結），Corolla Cross推出改款的新GR Sport，而Altis則藉由新年式重新推出油電的GR Sport，Corolla Cross GR Sport售價91.5萬起，而最新推出的1.8升油電Altis GR Sport開價91.9萬。

一周焦點

▲Kia Picanto 49.9萬能入手，還能加贈優惠配件。

韓系小車成為進口親民代表，Kia Picanto原價59.9萬（連結），能搭配政府最新政策10萬舊換新補貼，直接下殺最低49.9萬就能入手，要用進口光環優勢，趁2025年底前再吸訂單。

一周焦點

▲TOYOTA Voxy、Noah雙雙在台註冊曝光，埋下國產化契機。

台灣TOYOTA國產7人座MPV又有新消息（連結），近日Voxy、Noah兩款雙生車紛紛在台註冊曝光，傳言Voxy、Noah要在台灣生產，後續導回日本母國市場，若台灣和泰積極爭取，未來要出現國產左駕版Voxy、Noah不是不無可能，若國產Voxy、Noah真的有望問世，那MG G50 Plus、Hyundai Custin可就要當心了。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4AudiA5SuzukiVolvoCorolla Cross

