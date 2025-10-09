「TOYOTA新7人座MPV」台灣曝光！有望國產對手鎖定MG、Hyundai

▲TOYOTA Noah、Voxy台灣註冊曝光！（圖／翻攝自智慧財產局）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Noah、Voxy傳言已久將在台生產並導回日本母國，更悄悄在經濟部智慧財產局完成註冊，若Noah、Voxy在台生產成真，那台灣要出現國產左駕版並不是不無可能，屆時MG G50 Plus、Hyundai Custin都會成為Noah、Voxy鎖定對手！

▲台灣Sienta已經停產，若Noah／Voxy填補7人座MPV空缺，將為市場帶來新選擇。

從去年開始，日本《中部經濟新聞》指出，TOYOTA打算在台灣建置Noah／Voxy 2款MPV的生產線，並由台灣的國瑞汽車工廠負責生產，將自2026年起以逆輸入的方式外銷回日本，也因此為國產化Noah、Voxy增加不少討論話題。

TOYOTA原廠打算在台灣國瑞汽車工廠建置產線，並自2026年起將台灣國瑞汽車生產的Noah／Voxy以逆輸入的方式外銷至日本市場。不過TOYOTA總代理和泰始終都無任何回應。

▲Noah／Voxy兩款互為雙生車。

Noah／Voxy定位為中型MPV，尺碼介於Sienta與Alphard之間，共有6人、7人、8人座版本。Noah／Voxy皆搭載TNGA-C模組化平台，並具有1.8升等油電動力規劃，若未來真的國產化登場，相信會成為台灣7人座MPV新黑馬。