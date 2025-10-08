台灣進口掀背「最低50萬有找能入手」！1.2升動力省油也省稅金

▲台灣Kia Picanto搭上最新舊換新補助！最低49.9萬就能買。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

台灣下半年新車買氣都圍繞10萬舊換新補助，今年3月推出小改款Kia Picanto受惠，原價59.9萬的Kia Picanto，最低49.9萬就能入手，成為同級進口掀背最親民的代表！

▲Kia Picanto釋出新車福利，還加送多款配件。

國產60萬以下代表非TOYOTA Vios、三菱Colt Plus莫屬，而進口小車當然就是Kia Picanto，並還搭載省稅金優勢的1.2升自然進氣引擎。

原廠本月推出「煥然一新．萬元入主」禮遇，其中針對Picanto提供專屬禮遇，含舊換新與貨物稅減徵49.9萬起即可輕鬆入主，並可享1萬元開回家或40萬0利率二選一，再加贈丙式車體險，同時再享輕奢尊享方案(總價值逾18,000元)，包含Smith Bella隔熱紙、原廠前後行車紀錄器，以及Kia全車系五年不限里程全車原廠保固。

▲進口小車平價但配備可不陽春。

車內搭配8吋中控螢幕，具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能、同級唯一駕駛座通風座椅等。新Picanto全車標配7氣囊、並針對FCA前方預警碰撞輔助系統增添行人／自行車／車輛偵測、導入BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助等功能。