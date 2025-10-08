ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda雙門跑車「日本訂單爆量」台灣年底拚現身！接單超過原廠預期8倍

▲HONDA Prelude日本剛開賣！這款矚目車也在台灣本田導入計劃中。（圖／翻攝自HONDA）

▲Honda Prelude日本售價雖然不便宜！但初上市仍繳出漂亮的成績單。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本剛開賣的Honda Prelude全新油電雙門跑車，售價比TOYOTA GR Supra、Nissan Z同級跑車高出一截，但似乎不影響Honda Prelude帶來的高人氣，原廠公布上市1個月已經接單2,400張，超過原本預期8倍之多！

▲HONDA Prelude日本剛開賣！這款矚目車也在台灣本田導入計劃中。（圖／翻攝自HONDA）

▲當時被譽為約會跑車的Honda Prelude，日本熱銷族群集中在50～60歲消費者。

Honda Prelude不只今年剛在日本上市，這款熱門油電雙門也在台灣本田計劃內，有望在今年底的台北車展先行亮相。重新復活的Prelude成功勾起過去本田魂的回憶，熱銷主要來自50至60歲的消費者，這些買家多為對過去Prelude車型有深厚情感，希望藉此車款重溫年輕時的駕駛回憶。

Honda Prelude在日本售價617.9萬日圓起，折合新台幣123萬，這價位比起Nissan Z（起價 549 萬日圓）、甚至 Toyota GR Supra（499 萬日圓起）都還要高一截，但仍不影響它的經典魅力。

▲Honda Prelude日本官網上架。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣有望年底台北車展現身。

Prelude動力以2.0升四缸引擎配兩顆電動馬達，綜效輸出大概 200 匹馬力。帳面數據不算狂暴，配有S+ Shift 模擬換檔功能，能透過音效與扭力模擬手排換檔的快感，算是補足一點駕駛樂趣。

Prelude不僅成為日本Honda開價最貴的作品之一，未來導入台灣後，相信也會繼NSX之後，成為台灣本田話題新作。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

