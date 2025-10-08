ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
特斯拉「最便宜的Model 3、Model Y」全球首發！價格下修折合新台幣112萬

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉價格戰開打！台灣凌晨時間10月8日正式發表全新「Standard」入門車型，包含熱銷房車 Model 3 與人氣休旅 Model Y。兩款車都主打入門甜甜價，刪減部分豪華配備，把售價壓到歷史新低。

Model 3 Standard 售價 36,990 美元（約新台幣112萬），Model Y Standard 則為 39,990 美元（約新台幣121萬）。相較原本的入門車 型，新版本Model 3約減少5,500美金、Model Y則有5,000美金降幅。

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model 3、Model Y入門款都採用69kWh電池。

這次發表的兩款 Standard入門車型，都鎖定入門買家族群，電池容量都縮減到69kWh，均搭載單馬達後驅系統，Model Y、Model 3續航力北美官網標示321英里，換算大約落在516公里。

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model Y車頭少了醒目的貫穿式燈條，車頂少了玻璃天窗。
外型上，車頭明顯少了貫穿式燈條，前保桿造型更簡潔，少了空力套件與銀色飾條，整體視覺更收斂。並取消玻璃車頂，讓結構更簡單也降低成本。

鋁圈相較原本的19吋以上配置，入門款縮小到18吋，搭配黑色塑料輪蓋，外觀看起來更樸實務實。車尾維持貫穿式燈條設計，不過內部燈具簡化，辨識度依舊十足。

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲後座取消小型觸控螢幕。

雖然是入門車型，但這次平價版Model3、 Model Y 的內裝仍維持特斯拉一貫極簡風格。中控仍配有 15 吋橫向觸控螢幕，支援OTA更新與語音助理功能，不過在細節上明顯縮水。

▲特斯拉發表最入門、陽春的Model Y與Model 3！帶來更划算、競爭力的售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲座椅改成布料材質,提升質感的氣氛燈也沒了。

配置取消後排娛樂螢幕，只保留前座主要控制介面，座椅改為布料材質，不再使用高階車型的皮革包覆，方向盤為手動調整，並取消駕駛座記憶功能，少了 HEPA 空氣濾淨系統與氣氛燈，整體質感雖稍降，但實用度仍在。

近年全球電動車競爭加劇，尤其來自大陸低價策略衝擊全球市場。特斯拉這次推出平價版 Model Y、Model 3，被外界視為「下探市場」的重要一步，希望藉由更低門檻重新搶回銷量。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

