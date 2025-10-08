「Nissan 1.0T渦輪小休旅」推新改款！售價折合新台幣50萬有找

▲Nissan於中東市場推出小改款Magnite。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan入門小休旅Magnite在中東市場再進化！推出最新小改款車型，換上更有魅力的1.0T三缸渦輪，杜拜新車起價為59,900迪拉姆，折合約台幣49.6萬元，展現Nissan在小型SUV市場的攻勢。

▲小改款推出1.0T渦輪新動力。

相較過去僅有1.0升自然進氣選項，這回新改款加入1.0T三缸渦輪，擁有99匹最大馬力、15.5公斤米扭力，平均油耗可達17.3km/L。車尾還特別加上「Turbo」專屬銘牌，讓人一眼就能辨識是更會跑的Magnite。

▲車頭進行小針美容、車尾維持原本設計。

小改款Magnite採用換新的水箱護罩設計、前後保桿微調，尾燈換成全LED樣式，車頭車尾細節更有精緻感。提供雙色車身選項，搭配16吋雙色鋁圈，整體造型年輕又活潑。車身尺寸維持3,990 x 1,760 x 1,570mm，軸距2,500mm，維持靈活小休旅特性。

內裝方面，改款Magnite不因入門顯得太陽春。中控搭載8吋觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，搭配7吋儀表提供更多行車資訊。座椅與門飾採用棕色皮革包覆，搭配四種氣氛燈選擇，讓整體氛圍更有質感。