TOYOTA「海力士皮卡車」推出超級短軸版！迴轉半徑縮小市區更靈活

圖文／7Car 小七車觀點

在小型皮卡市場中，能以更少資源達成更多用途，一直是這類車型最吸引人的地方。Toyota 自 2023 年推出 Hilux Champ 以來，憑藉簡約實用、模組化結構與親民價格迅速累積人氣，如今原廠再度擴充陣容，帶來一款以靈活性為訴求的全新版本 Hilux Champ Super Short Wheelbase（簡稱 Super SWB）。

這款車長僅 4,520mm，軸距為 2,580mm，比標準短軸版縮短 450mm，比長軸版更短 780mm。雖然外觀仍維持家族化設計語彙，但透過更短的底盤結構，使其迴轉半徑僅需 4.7m，明顯優於一般短軸版的 4.9m 與長軸版的 5.4m，在狹窄巷弄或城市工區內可更輕鬆轉向。

▲Toyota Hilux Champ Super SWB

儘管尺寸縮小，單廂設計仍保留實用貨床，長度達 1,867mm，甚至比一般中型雙廂皮卡還長，但仍不及 Hilux Champ 長軸版的 2,647mm。Super SWB 採單一規格販售，名為「Attractive Package」，雖然定位入門，但配備比基本型略為豐富，外觀具備 LED 頭燈、黑色飾條、未烤漆保桿與 14 吋黑鋼圈，呈現樸實又具個性的風格。

車艙維持 Hilux Champ 一貫務實取向，採黑色座椅搭配橘色縫線，沒有中控螢幕，但標配電動窗、電動後視鏡、手動座椅調整、冷氣、USB Type-C 插槽、雙喇叭與簡單遮陽板。主動安全系統相對基本，包含 ABS、EBD、雙氣囊與前方碰撞警示（Forward Collision Warning），整體設定以實用與成本控制為主。

動力部分搭載熟悉的 2.4 升渦輪增壓柴油引擎，輸出 150 PS（110 kW）與 343 Nm 扭力，採後輪驅動配置並搭配 6 速自排變速系統。底盤延續 Hilux 傳統的梯形鋼骨結構，雖經過簡化但仍保有原車強悍耐用的特性。

在泰國市場，Hilux Champ Super SWB Attractive Package 售價為 615,000 泰銖（約新台幣 61 萬），反而成為全車系中價格最高的版本，略高於售價 602,000 泰銖的標準短軸型；而入門的長軸底盤車款則維持 519,000 泰銖（約新台幣 51 萬）起。

從整體來看，Super SWB 版本的推出顯示 Toyota 進一步強化 Hilux Champ 系列在多用途與靈活性之間的平衡，鎖定需要短軸操控與城市機動性的商用買家，成為小型皮卡市場中一個極具代表性的全新選擇。