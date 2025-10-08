Nissan「最新休旅車Tekton」預告曝光！第2款印度製造進軍全球市場

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 於 10/7 正式預告其全球 SUV 陣容的最新成員 Tekton，並首次公開車名與設計預覽。

▲Nissan 於 10/7 正式預告其全球 SUV 陣容的最新成員 Tekton，定位為中型 SUV，車名源自希臘語，意為「工匠」或「建築師」。

全新 Tekton 定位為中型 SUV，車名源自希臘語，意為「工匠」或「建築師」，Nissan 表示此車象徵該廠對精密工程與創新精神的追求，Tekton 代表了 Nissan 在設計、性能與工藝上的結晶，專為「以熱情與專業塑造自己世界」的現代消費者而打造。

▲全新 Tekton 的設計靈感來自該廠最具代表性的越野旗艦車型 Patrol。車頭以強烈肌理感的引擎蓋線條與 C 形頭燈設計，搭配具有結構感的下保險桿線條，塑造出兼具威嚴與力量的視覺印象。

外觀方面，全新 Tekton 的設計靈感來自該廠最具代表性的越野旗艦車型 Patrol。車頭以強烈肌理感的引擎蓋線條與 C 形頭燈設計，搭配具有結構感的下保險桿線條，塑造出兼具威嚴與力量的視覺印象。車側線條也延續肌肉感的風格，前車門飾條採用 "Double-C" 雙 C 造型，內嵌象徵喜馬拉雅山脈的山巒圖騰，表達其地域意象。車尾部分則配備貫穿式紅色 LED 燈條，連結兩側 C 形尾燈，尾門中央呈現大型的 Tekton 字樣，強調此車的識別度。

▲車尾部分則配備貫穿式紅色 LED 燈條，連結兩側 C 形尾燈，尾門中央呈現大型的 Tekton 字樣，強調此車的識別度。

Nissan 預計將於 2026 年正式發表 Tekton 並開始販售，成為 Nissan 印度分公司 Nissan Motor India "One Car, One World" 策略下，繼 Magnite 的第二款全球化車型，將在印度 Chennai 工廠與 Renault 合作生產，未來將供應印度市場並出口至多個海外地區，至於國內市場是否有望引進，本站將持續追蹤。

▲Tekton 將在印度製造，成為 Magnite 之後的第二款 "One Car, One World" 全球化車型。

關鍵字：Nissan日產Tekton休旅車SUV汽車新車印度製造全球戰略車

