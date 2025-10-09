ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝光！關鍵還是30%貨物稅

▲台灣和泰雖然拋出導入美規車Toyota計劃，但就算搭上零關稅，售價也不會太便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰雖然拋出導入美規車Toyota計劃，但就算搭上零關稅，售價不一定更便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、美國關稅持續談判中，有望10月迎來最新方案，此時和泰拋出導入TOYOTA美規車計劃，似乎就是為了美規車零關稅在鋪路，不過若美規車真的零關稅入台，但其實售價不一定會便宜，《ETtoday車雲》就目前簡單稅率初算給你看！

▲台灣和泰雖然拋出導入美規車Toyota計劃，但就算搭上零關稅，售價也不會太便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美Camry售價2.9萬起美金，就算扣掉17.5%關稅登台初估試算，相較目前日規進口仍是差異不大。

北美TOYOTA近期受到原物料、零件、貨運等衝擊，導致旗下多款熱門新車喊漲，而RAV4、Camry更被認為是和泰導入美規車首選名單。以北美2.5升油電Camry售價2.9萬美金起試算，就算扣掉零關稅17.5%後，還需加上25～30%貨物稅與5%營業稅，初算售價來到106萬新台幣左右，其實與台灣現在日本進口的Camry油電售價112.9萬起差異不大。

以上初算價格僅單純計算稅率問題，並不包含實際品牌行銷、驗車等其他費用，因為車廠仍會依照市場定位來決定售價。

▲台灣和泰雖然拋出導入美規車Toyota計劃，但就算搭上零關稅，售價也不會太便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲目前6代RAV4北美尚未公布，以台灣、北美都有在售的5代RAV4來看，價格也是差不多。

更以目前台灣、北美都有賣的5代RAV4油電來看，北美油電RAV4售價32,850美金起，扣除17.5%關稅，再加上貨物稅與營業稅，初算售價121萬新台幣，而台灣日本進口RAV4起價為124萬，兩者同樣在伯仲之間。

因此從實際價格試算來看，雖然美規車稅率下降，但售價未必「大跳水」；真正能改變台灣進口車市場的，恐怕不是17.5%關稅，而是高達30%的貨物稅。

不過若是和泰能藉此導入更多美規配備或是Grand Highlander、LEXUS TX等北美限定的美規車，也能讓台灣消費者買到更豐富的TOYOTA新車陣容。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝光！關鍵還是30%貨物稅

台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝光！關鍵還是30%貨物稅

