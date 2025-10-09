ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan財務危機有救了？新一代「油電豪華7人座MPV」預告10月發表

▲新一代Nissan Elgrand 10月日本首發！（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan Elgrand 10月日本首發！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

這可能也是Nissan財務危機的救世主之一，被寄予厚望的新一代Nissan Elgrand即將在10月底的日本東京移動車展作首發，不僅要用更豪華、舒適的空間與TOYOTA Alphard一搏，更將會採用第三代e-Power油電系統作為重點。

Nissan 10月壓軸登場的當然是全新一代Elgrand（E53）。這次不只是外觀煥然一新，整體造型更有氣勢，走的是高級豪華MPV路線。重點是動力全面電動化，導入最新第3代e-Power系統，強調加速更順暢、油耗更省，還能兼顧安靜與舒適感。

內裝部分質感預期大升級，座椅材質與隔音用料都有重新調整，主打「頭等艙級的乘坐體驗」。甚至傳出可能會推出「初期限量特仕版」，搶先吸引高端買家下訂。

▲新一代Nissan Elgrand 10月日本首發！（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan Elgrand 10月日本首發！（圖／翻攝自Nissan）

▲小改款Ariya、新一代Leaf也將現身10月日本車展。

電動車主角也不缺席！Nissan這次會帶來小改款Ariya，預計明年2月上市。外觀換上新燈組與封閉式水箱罩設計，科技感更強，內裝則升級新一代多媒體系統，支援 V2L外部供電功能，可在露營時直接當「行動電源」使用。

除了這幾款重磅車型外，新一代Leaf也有望同步登場，以及幾款電動概念車展出，讓Nissan接下來新車市場火力全開。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanElgrandMPV大改款7人座TOYOTAAlphard

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

