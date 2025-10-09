「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV4！40萬有找油耗27.8km/L

▲Daihatsu Rocky於印尼推出小改款，還有最新越野款造型。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

來自TOYOTA Raize休旅雙生車的Daihatsu Rocky，近日於印尼推出小改款，且更是取自RAV4 Adventure為靈感推出超帥的越野款，讓這款主打入門級距的Daihatsu Rocky瞬間化身帥氣小RAV4！

▲印尼推出超帥的越野款Daihatsu Rocky致敬RAV4 Adventure。

Daihatsu Rocky於印尼當地生產，售價折合新台幣約39萬起，尺碼4,030x1,710x1,635mm，主打靈活的市區代步車，而小改款最新重點當然就是首度亮相的越野款。

新車於水箱護罩、前保桿賦予更多粗獷元素，並於細節、後視鏡、鋁圈等處施以黑化烤漆，讓這款Daihatsu Rocky入門休旅展現更年輕、活潑的一面。

▲Daihatsu Rocky在印尼提供多元的動力配置。

印尼Daihatsu Rocky提供1.0升渦輪、1.2升自然進氣作為主要動力，而另有來自日本進口的1.2升油電版本，1.2升e-Smart Hybrid可為Daihatsu Rocky繳出亮眼的27.8km/L平均油耗。