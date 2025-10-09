「Nissan全新轎跑N6」省油還有大空間！大陸預告今年上市

▲大陸原廠預告專為N6打造的全新引擎下線生產！代表離發表上市不遠了。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

大陸東風日產Nissan為了迎接旗下首款插電式油電動力轎跑房車 N6，特地打造了一具全新專屬引擎代號「NR15」，目前這具引擎已正式量產下線，代表新車離正式登場不遠了。

▲新車支援PHEV插電式油電，具有超過125公里純電續航力。

這具 1.5 升自然進氣引擎是為 N6 插電油電系統量身打造，強調靜音與耐用特性，搭配電動馬達組成全新PHEV動力系統。新車預計將在今年第 4 季上市。自然進氣引擎輸出具有102匹馬力，搭配21.1kWh 鋰電池組，擁有125公里純電續航力。

▲Nissan全新N6大陸預計今年發表上市。

N6的外型設計走的是未來感路線，車頭採用分體式頭燈，上方是貫穿式 LED 日行燈，底下則是遠近光燈組，整體視覺辨識度相當高。前保險桿兩側還加入燈飾條，而中央Logo更具備發光功能，夜間辨識感滿滿。

車側線條相當流暢，採隱藏式門把手設計，看起來更簡潔俐落。車身尺碼部分，長寬高分別是 4,831×1,885×1,494 mm，軸距 2,815 mm，定位在中型轎車級距，比台灣熟悉的Sentra略大。