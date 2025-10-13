ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

▲日本推出改款新TOYOTA bZ4X，入手門檻更親民。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本推出改款新TOYOTA bZ4X，入手門檻更親民。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣正在預售中預計10月27日上市的小改款bZ4X，日本已經搶先一步上市，日規TOYOTA bZ4X相較過去，降幅達70萬日圓，來到480萬日圓折合新台幣96萬就能入手，展現更具競爭力的價格！

▲日本推出改款新TOYOTA bZ4X，入手門檻更親民。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣預計10月27日上市，預售價136萬。

台灣改款新bZ4X預售136萬，日本則是開價480萬日圓起，外觀上，改款在頭燈、日行燈、輪圈設計等細節上有所修飾。新款分離式 LED 頭燈搭配「C 字型」日行燈成為新特色，輪拱部分則改為亮黑塗裝以提升質感。

▲日本推出改款新TOYOTA bZ4X，入手門檻更親民。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本推出改款新TOYOTA bZ4X，入手門檻更親民。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲小改款bZ4X除了外型、內裝作換新外，續航力也有感提升。

日規主要有57.7、74.4kWh電池容量，提供單馬達前驅、雙馬達四驅等車型，而小改款最有感是針對電池系統升級優化，加入電池加熱管理，可在28分鐘內完成10%～80%充電，57.7kWh續航力升級來到544公里，而74.4kWh前驅為746公里、四驅為687公里。

內裝部分，中控螢幕升級為 14 吋 Display Audio 系統，整體儀表板與中央鞍座設計更為簡潔輕薄。座艙具有無線手機充電、360度環景攝影系統、4 段再生煞車（具撥片操作）等科技配備。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3CrownbZ5

