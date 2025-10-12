BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團於 2025 年第三季維持穩定的成長趨勢，全球交付量較去年同期提升 8.8%。受惠於去年基期偏低的因素，今年前九個月累計銷售達 179.6 萬輛，年增 2.4%。其中，純電車型（BEV）銷量增加 10%，達 32.3 萬輛，而包含插電式油電混合車（PHEV）在內的電動化車款總交付量則成長 15%，達 47 萬輛。

BMW 集團董事會成員 Jochen Goller 表示：「截至 9 月底，BMW 集團整體銷售實現小幅增長，歐洲與美洲市場的表現尤其突出，MINI 品牌亦展現強勁動能。多元的電動化產品線持續受到市場青睞，顯示集團在轉型過程中仍具競爭力。」

BMW 品牌在第三季共交付 51.5 萬輛新車，年增 5.7%，累計至 9 月底銷售與去年持平，總計 158.6 萬輛。其中電動化車型銷量增長 4.5%，達近 40 萬輛。值得注意的是，BMW 插電式油電混合車需求強勁，全球交付量較去年同期大增 30.2%。至於高性能子品牌 BMW M GmbH 在今年前三季交出 15.8 萬輛成績，年增 7.9%，其中第三季更成長 11%。

MINI 品牌受惠於全新世代車系的推出，第三季銷售達 72,376 輛，年增 37.5%；截至 9 月底，全球累計銷售達 20.6 萬輛，成長幅度達 23.7%。Rolls-Royce 在同期也交出 4,100 輛的銷售表現，較去年同期提升 3.3%。至於 BMW Motorrad 機車部門，雖然前三季小幅下滑 2.6%，但第三季已回升 5.7%，交付 53,247 輛。

從各區域市場來看，歐洲與美洲地區表現最為亮眼，第三季分別成長 9.3% 與 24.4%；亞洲市場則維持持平，其中中國大陸市場略減 0.4%，累計前九個月則下滑 11.2%。整體而言，BMW 集團在多數市場持續展現穩定銷售力道，顯示品牌轉型策略逐步發揮成效。