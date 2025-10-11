Audi傳奇5缸引擎上身！西班牙「高性能跨界跑旅」全球限量4000輛

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 集團再度將 Audi 傳奇的 2.5 升渦輪增壓五缸引擎交給 Cupra 使用，並非傳聞中的 Golf R 五缸版，而是讓這具動力重返 Formentor 車系。原本在 2021 年以限量 7,000 輛姿態登場的 Formentor VZ5，如今隨著車系小改款再次登場，並進一步縮減至僅 4,000 輛，成為更為稀有的高性能跨界跑旅。

▲全新 Formentor VZ5 採用與 Audi RS3 相同血統的 2.5 升 TFSI 渦輪增壓五缸引擎。

全新 Formentor VZ5 採用與 Audi RS3 相同血統的 2.5 升 TFSI 渦輪增壓五缸引擎，但經過 Cupra 調校後輸出略為收斂，提供 385 匹馬力與 480 牛頓米扭力，略低於 RS3 的 394 匹馬力與 500 牛頓米。不過，Cupra 為此車搭配自家七速雙離合器自排系統與四輪驅動架構，並非直接沿用 Quattro，而是採專屬扭力分配設計，後軸具備類似 Audi RS Torque Splitter 的電子差速配置，提供更靈活的動態反應。

官方雖未公布詳細加速數據，但以先前 VZ5 實測 0～100 km/h 僅需 4.2 秒、極速達 250 km/h 的表現推測，新款車型應維持相近實力。外觀部分延續層疊式雙邊四出尾管設計，排氣尾飾採銅色點綴，與 20 吋輪圈及品牌徽飾形成鮮明對比。前保桿造型、進氣口飾條與車身線條皆經重新修飾，整體氣勢更強烈。

此次最大不同在於，VZ5 終於新增右駕版本，預計將進入英國與其他右駕市場銷售。內裝維持運動化鋪陳，搭載最新數位儀表、中央大型觸控螢幕與專屬銅色飾件，結合 Cupra 經典座椅縫線設計，營造出性能氛圍。

售價方面尚未公布，但以現行搭載 Golf R 引擎的 Formentor VZ 在西班牙開價約 6 萬歐元推估，VZ5 仍將低於 Audi RS3 在當地約 8.5 萬歐元的水準。量產計畫預定於 2026 年第一季在巴塞隆納工廠展開，並以限量形式生產完畢即止。

值得注意的是，Audi 已確認不會讓 2.5 升五缸引擎升級符合 2026 年 11 月上路的歐盟 Euro 7 排放法規，意味這具經典動力將走入歷史。隨著 TT RS 與 RS Q3 退出市場，目前僅剩 RS3 與 Cupra Formentor VZ5 保有這具五缸心臟。

在性能迷眼中，這不僅是 Cupra 展現個性的代表作，更可能是 Volkswagen 集團五缸時代的最後榮光。許多車迷仍期盼品牌能在終止前，實現那款傳說中的「五缸 Golf R」，為這具引擎劃下最精彩的句點。