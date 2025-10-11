ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi傳奇5缸引擎上身！西班牙「高性能跨界跑旅」全球限量4000輛

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 集團再度將 Audi 傳奇的 2.5 升渦輪增壓五缸引擎交給 Cupra 使用，並非傳聞中的 Golf R 五缸版，而是讓這具動力重返 Formentor 車系。原本在 2021 年以限量 7,000 輛姿態登場的 Formentor VZ5，如今隨著車系小改款再次登場，並進一步縮減至僅 4,000 輛，成為更為稀有的高性能跨界跑旅。

▲全新 Formentor VZ5 採用與 Audi RS3 相同血統的 2.5 升 TFSI 渦輪增壓五缸引擎。

全新 Formentor VZ5 採用與 Audi RS3 相同血統的 2.5 升 TFSI 渦輪增壓五缸引擎，但經過 Cupra 調校後輸出略為收斂，提供 385 匹馬力與 480 牛頓米扭力，略低於 RS3 的 394 匹馬力與 500 牛頓米。不過，Cupra 為此車搭配自家七速雙離合器自排系統與四輪驅動架構，並非直接沿用 Quattro，而是採專屬扭力分配設計，後軸具備類似 Audi RS Torque Splitter 的電子差速配置，提供更靈活的動態反應。

官方雖未公布詳細加速數據，但以先前 VZ5 實測 0～100 km/h 僅需 4.2 秒、極速達 250 km/h 的表現推測，新款車型應維持相近實力。外觀部分延續層疊式雙邊四出尾管設計，排氣尾飾採銅色點綴，與 20 吋輪圈及品牌徽飾形成鮮明對比。前保桿造型、進氣口飾條與車身線條皆經重新修飾，整體氣勢更強烈。

此次最大不同在於，VZ5 終於新增右駕版本，預計將進入英國與其他右駕市場銷售。內裝維持運動化鋪陳，搭載最新數位儀表、中央大型觸控螢幕與專屬銅色飾件，結合 Cupra 經典座椅縫線設計，營造出性能氛圍。

售價方面尚未公布，但以現行搭載 Golf R 引擎的 Formentor VZ 在西班牙開價約 6 萬歐元推估，VZ5 仍將低於 Audi RS3 在當地約 8.5 萬歐元的水準。量產計畫預定於 2026 年第一季在巴塞隆納工廠展開，並以限量形式生產完畢即止。

值得注意的是，Audi 已確認不會讓 2.5 升五缸引擎升級符合 2026 年 11 月上路的歐盟 Euro 7 排放法規，意味這具經典動力將走入歷史。隨著 TT RS 與 RS Q3 退出市場，目前僅剩 RS3 與 Cupra Formentor VZ5 保有這具五缸心臟。

在性能迷眼中，這不僅是 Cupra 展現個性的代表作，更可能是 Volkswagen 集團五缸時代的最後榮光。許多車迷仍期盼品牌能在終止前，實現那款傳說中的「五缸 Golf R」，為這具引擎劃下最精彩的句點。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：CupraFormentor跨界休旅車汽車新車Audi奧迪5缸引擎VZ5限量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【騎士送醫不治】八里皮卡逆向衝撞單車！　肇事駕駛落跑4hrs被逮、搜出一堆毒品

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

Nissan新Leaf跨界電動車日規登場2025-10-11

西班牙高性能跨界跑旅限量4000輛2025-10-11

賓士第3季全球賣出52.5萬新車2025-10-11

Aprilia旗艦＋中量級跑車重機登台2025-10-11

【周焦點】進口休旅折價42萬2025-10-11

Aston Martin DB12 S超跑升級登場2025-10-11

台灣「中華三菱國產休旅」重點配備曝光2025-10-10

「Honda CR-V 30歲了」日本有驚喜2025-10-10

Volvo最後1輛V90旅行車正式下線2025-10-10

台灣「TOYOTA零關稅美規車」不一定會便宜2025-10-09

熱門文章

【周焦點】進口休旅折價42萬2025-10-11

Nissan新Leaf跨界電動車日規登場2025-10-11

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV42025-10-09

西班牙高性能跨界跑旅限量4000輛2025-10-11

賓士第3季全球賣出52.5萬新車2025-10-11

台灣「中華三菱國產休旅」重點配備曝光2025-10-10

台灣「TOYOTA零關稅美規車」不一定會便宜2025-10-09

「TOYOTA新7人座MPV」台灣曝光2025-10-09

「Nissan 1.0T渦輪小休旅」推新改款2025-10-08

台灣進口掀背「最低不用50萬能入手」2025-10-08

相關新聞

賓士公布第3季銷量「全球賣52.5萬新車」！電動車成長22％全靠它

賓士公布第3季銷量「全球賣52.5萬新車」！電動車成長22％全靠它

51.9萬起！Aprilia「旗艦＋中量級跑車重機」登台　GP級大翅膀上身

51.9萬起！Aprilia「旗艦＋中量級跑車重機」登台　GP級大翅膀上身

用機車占位被移了！他怒貼「1張紙」　網出招：兩個一起沒事的

用機車占位被移了！他怒貼「1張紙」　網出招：兩個一起沒事的

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

007龐德最新座駕！Aston Martin「DB12 S超跑旗艦版」升級登場

007龐德最新座駕！Aston Martin「DB12 S超跑旗艦版」升級登場

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

Nissan「全新世代Leaf跨界電動車」日規登場！還有超帥Autech運動版

Nissan「全新世代Leaf跨界電動車」日規登場！還有超帥Autech運動版

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV4！40萬有找油耗27.8km/L

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV4！40萬有找油耗27.8km/L

Audi傳奇5缸引擎上身！西班牙「高性能跨界跑旅」全球限量4000輛

Audi傳奇5缸引擎上身！西班牙「高性能跨界跑旅」全球限量4000輛

賓士公布第3季銷量「全球賣52.5萬新車」！電動車成長22％全靠它

賓士公布第3季銷量「全球賣52.5萬新車」！電動車成長22％全靠它

台灣「中華三菱國產休旅」重點配備曝光！雙螢幕數位座艙、L2輔助駕駛

台灣「中華三菱國產休旅」重點配備曝光！雙螢幕數位座艙、L2輔助駕駛

台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝光！關鍵還是30%貨物稅

台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝光！關鍵還是30%貨物稅

「TOYOTA新7人座MPV」台灣曝光！有望國產對手鎖定MG、Hyundai

「TOYOTA新7人座MPV」台灣曝光！有望國產對手鎖定MG、Hyundai

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366