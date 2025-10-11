賓士公布第3季銷量「全球賣52.5萬新車」！電動車成長22％全靠它

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz Group 公布 2025 年第三季銷售成績，集團全球共售出汽車與廂型車 52.53 萬輛，受中國市場環境與美國關稅政策影響，整體銷量略有下滑。不過，頂級車型與電動車銷售表現持續成長，純電車（BEV）季度成長達 22%，顯示新世代產品投放正為品牌帶來新的動能。

Mercedes-Benz Cars 部門第三季共售出 44.15 萬輛，歐洲、南美及波灣地區銷量明顯成長，其中波灣市場季增 33%、南美則大幅成長 45%。受惠於 G-Class 與 S-Class 系列熱銷，頂級車型銷量季增 5%、年增 10%，佔整體銷售比例達 15.4%。S-Class 家族在本季售出 2.83 萬輛，其中每三輛中就有一輛為 Mercedes-Maybach 車型。

在電動化布局方面，隨著電動 CLA 於歐洲開始交車，Mercedes-Benz Cars 純電銷量季增 22%，外插式油電混合車亦成長 20%，帶動第三季 xEV（含 BEV 與 PHEV）銷量達 9.63 萬輛。品牌並於慕尼黑 IAA Mobility 2025 展上啟動史上最大產品與技術更新計畫，除即將推出的電動 GLC 外，未來亦將新增 CLA Shooting Brake、電動 C-Class 與 G-Class Cabriolet 等車型，進一步強化純電與高端車陣容。

Mercedes-Benz Vans 部門第三季銷售 8.38 萬輛，較第二季減少，但電動廂型車銷售反增 25%，顯示客戶對 eVans 系列的接受度逐步提升。歐洲市場中，電動車佔整體廂型車銷售比重達 14%，同時導入「Van Uptime Monitor」數位車聯監控服務，提供車隊即時車況與診斷功能，進一步提升營運效率。

累計今年前三季，Mercedes-Benz Vans 銷量達 26.02 萬輛，其中電動車達 2.02 萬輛，年增率高達 61%。值得一提的是，商用中型廂型車銷量較去年同期增加 7%，Vito 系列也迎來誕生 30 週年，成為品牌穩定中型商用車市場的重要支柱。