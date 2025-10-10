ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Volvo「最後1輛V90旅行車」正式下線！北歐旗艦謝幕共生產25萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 於 2025 年 9 月正式宣布，旗下經典旅行車 V90 與 V90 Cross Country 已在瑞典 Torslanda 工廠結束生產，為自 2016 年問世以來的九年生涯畫下句點。V90 自推出以來以斯堪地那維亞式的優雅設計與長途舒適特質著稱，象徵著品牌長年以來對旅行車文化的堅持與延續，如今也將這份精神交棒給仍持續量產的 V60。

▲Volvo 於 2025 年 9 月正式宣布，旗下經典旅行車 V90 與 V90 Cross Country 已在瑞典 Torslanda 工廠結束生產，為自 2016 年問世以來的九年生涯畫下句點。

隨著生產結束，原廠也依循慣例，將最後一輛下線的 V90 正式納入 Volvo Heritage Collection 收藏車隊。這輛象徵意義濃厚的終章作品，從 Torslanda 生產線駛出後，直接送抵位於哥德堡市中心的 World of Volvo 展區，並與歷代經典旅行車並列展示，包括 Amazon P220、Volvo 145 與 Volvo 960 等車型，共同見證品牌長達數十年的旅行車歷史。

▲最後一輛下線的 V90 正式納入 Volvo Heritage Collection 收藏車隊。

雖然 V90 正式停產，但原廠指出部分市場仍有極少量新車庫存可供銷售。根據官方統計，V90 系列全球累積生產約 25 萬輛，未來也將透過 Volvo Selekt 認證中古車計畫持續供應市場，讓這款現代經典仍有機會延續於道路之上。

對 Volvo 而言，V90 不僅是一款旗艦旅行車，更是一段品牌文化的縮影。自 1950 年代起，Volvo 即以方正實用的旅行車設計聞名，強調安全、空間與耐用度，而 V90 則在此基礎上注入現代豪華元素與數位科技，成功兼顧傳統與創新。如今，隨著市場轉向 SUV 與電動車，Volvo 以 V60 延續旅行車血統，同時逐步導入新世代純電車系，預示品牌在新時代的轉型方向。

V90 的離開，或許象徵著旅行車黃金時代的終章，但它在 Volvo 家族中的地位依然無可取代。原廠也鼓勵全球車主分享與 V90 的故事與回憶，讓這款融合北歐工藝與實用精神的經典之作，繼續留存在車迷心中。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

