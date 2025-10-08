KIA「方正年輕個性小車Soul」即將停產！16年生涯正式畫下句點

圖文／7Car 小七車觀點

Kia America 近日宣布，品牌旗下代表性都會小型車 Kia Soul 將於 2025 年底正式結束生產，為其長達 16 年的銷售生涯劃下句點。自 2009 年在美國上市以來，Soul 以獨特的方正外型與年輕化訴求累積超過 150 萬輛銷售，成為 Kia 品牌於美國市場轉型的重要推手，也奠定其在設計導向時代的開端。

Soul 的誕生可追溯至 2000 年代中期，當時 Kia 設計團隊希望打造一款兼具小車靈活性與 SUV 實用性的跨界新型態車款。設計靈感源自於「背著背包的野豬」—— 象徵力量與個性的結合。令人稱奇的是，Soul 在量產後仍忠實保留概念車的精神與造型特徵，成為少數能完整延續原創概念的作品之一，也為 Kia 品牌形象帶來鮮明的個性化風格。

除了產品設計外，Soul 的成功亦歸功於極具創意的行銷策略。品牌以「A New Way to Roll」為口號，並透過一群熱愛音樂的卡通倉鼠角色「Ham-stars」推出廣告，搭配多首流行樂曲，迅速成為流行文化現象。該系列廣告不僅獲得 Effie Awards 與 Nielsen 廣告獎肯定，更讓 Soul 成為年輕世代心目中具代表性的個性車，改寫汽車廣告行銷史。

在其生命週期中，Kia 多次以 Soul 為基礎推出多款概念車，包括 2009 年的 Soul’ster、2012 年高性能 Track’ster，以及 2015 年具備 e-AWD 系統的 Trail’ster，展現品牌在設計與技術上的延伸思維。後續更衍生出具備四輪驅動與更高離地間隙的 Seltos 車系，延續 Soul 的市場精神，同時滿足更多 SUV 消費族群的需求。

隨著 Soul 預計於 2025 年 10 月正式停產，Kia 將以更完整的 SUV 與電動車產品線接棒，持續推進品牌的新能源與永續發展策略。儘管這款車即將成為歷史，但它所留下的設計理念、文化象徵與品牌貢獻，仍將長久留存在汽車產業之中，成為 Kia 從平凡邁向創新的關鍵里程碑。