51.9萬起！Aprilia「旗艦＋中量級跑車重機」登台　GP級大翅膀上身

▲Aprilia總代理摩托之星發表全新RSV4（右）與RS 660（左）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

Aprilia總代理摩托之星今（11）日於台中麗寶國際賽車場舉辦車主專屬賽道日，會中同步帶來全新RSV4當家旗艦跑車與RS 660中量級跑車，並開出51.9萬與88.9萬的建議售價，除了兩款熱血仿賽以外，更同場加映身披GP廠隊塗裝的SR GT速克達，建議售價則是15.9萬，為了表達對亞太區最大市場的重視，2位Piaggio亞太區高階主管也親自來台，並在賽道上與車主同歡。

作為當家仿賽旗艦車型，此次RSV4在外觀上導入源自GP賽場的「大翅膀」，也就是車頭的一體式定風翼，官方宣稱風阻係數下降6%外，還能降低8%的前輪浮舉時間，車尾則將牌架、煞車燈與方向燈整合在一起，不僅能優化氣流，也能快速拆裝以符合賽道騎乘要求，5吋全彩儀表新增了同級車少有的油量顯示，讓騎士告別沒油顧路的窘境。

除了空力的進化以外，RSV4的上三角台也減輕130克，並且前方換裝Brembo最新Hypure卡鉗，動力搭載65度夾角V型1,099c.c.水冷引擎，搭配52mm節流閥與全新觸媒設計，可輸出220匹馬力與12.9公斤米扭力，電控提供3種選配套裝，能帶來諸如彈射起步、PitLane限速、防側滑控制、ACC定速、彎道照明、即時動態調整、防舉頭控制、引擎煞車控制、GPS模組、自動識別賽道與進階分析等完整功能。

中量級仿賽RS 660同樣獲得了源自GP賽場的空力技術，全新的前整流罩、雙層定風翼與側整流罩，都以降低風阻為訴求，相同馬力之下極速提高6km/h，659c.c.並列雙缸引擎換裝新款52mm節流閥與近氣凸輪軸，再配合3孔機油噴嘴與全新水泵模組，使最大馬力提升至105匹，並有7.1公斤米扭力輸出，電控更在原就豐富的a-PRC套件之上，增加3段可調彈射起步與PitLane限速器，新款的5吋全彩儀表與背光按鈕也使得操作更加直覺。

▲Aprilia RSV4小檔案。（圖／翻攝自Aprilia）

▲Aprilia RS 660小檔案。（圖／翻攝自Aprilia）

