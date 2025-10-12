法拉利首款電動超跑「Electtrica規格曝光」！4馬達榨986匹明年問世

▲法拉利即將推出品牌首款電動超跑Electtrica。（圖／翻攝自Ferrari）

記者張慶輝／綜合報導

義大利超跑廠Ferrari法拉利即將推出首款純電超級跑車Electtrica，雖然電動超跑市場需求不高，這款新車仍備受關注，預計將於2026年正式亮相，外型延續過去GTC4Lusso的豪華旅行車風格，軸距來到2,960mm，駕駛座設計偏向前傾，與中置引擎超跑更相仿，搭載的800V電池及電動馬達皆由法拉利自家開發，並在馬拉內羅工廠生產。

▲Electtrica將搭載4具馬達，帶來超過986匹的馬力輸出。（圖／翻攝自Ferrari）

根據法拉利公佈的初步規格，Electtrica搭載4台電動馬達，最大輸出超過986匹馬力，配備122kWh電池，WLTP續航里程達529公里，美國EPA標準下約為482公里。0到100公里加速只需2.5秒，極速可達309km/h；主動底盤技術也同步升級，採用Multimatic減震器及48V馬達，能有效提升車身穩定性和操控感，並具備獨立後輪轉向系統，讓每個車輪可反向轉動，操控精度大幅提升。

▲Electtrica配備主動式底盤與後軸轉向，使其操控更精準。（圖／翻攝自Ferrari）

後軸搭載2具馬達，每台最大功率416匹馬力，轉速高達2萬5000轉，前軸則配置2台F80同款馬達，各自輸出141匹馬力，轉速可達3萬轉。4台馬達可靈活分配動力，後軸為主、前軸可完全分離，展現強勁性能；電池設計採14個模組、每模組有15個電池單元，直接融入底盤結構，並將大部分電池置於駕駛後方及後座下，以達到47%前、53%後的重量分配，整車重量約2.3噸，與Purosangue休旅相近，主動底盤系統有望有效彌補車重帶來的影響。

聲浪部分，Electtrica不採用模擬引擎聲，而是在後軸加裝加速度計，放大原有傳動系統的聲音，車內聽感更真實，此外還加入模擬換檔系統，提供5種不同功率及扭力曲線，駕駛可透過方向盤撥片選擇檔位，並能降檔控制引擎煞車效果，營造傳統超跑駕馭感。目前Electtrica的外觀設計與售價尚未公開，法拉利預計將在2026年上半年釋出更多細節。