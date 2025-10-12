ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 日前宣布為即將於 11 月 6 日正式發表的全新電動車型 Twingo E-Tech electric，推出專屬優先預購計畫「Twingo R Pass」。該計畫自 10 月 8 日起依不同國家陸續開放，包括義大利、比利時、西班牙、荷蘭、德國、英國及法國等地，讓車迷能提前下訂，並享有優先生產與交車的權利。

配合新車預熱，原廠同步展開一系列宣傳活動，釋出四張外觀設計預覽圖。從圖片中可見，Twingo E-Tech electric 在設計上向 1993 年初代 Twingo 致敬，包括傾斜式引擎蓋、圓形 LED 頭燈與微笑型格柵，以及車尾半月形燈組與圓潤後窗造型，整體線條活潑且色彩鮮明，延續其經典的城市小車風格。

Twingo E-Tech electric 定位為 A 級距純電城市用車，基於 AmpR Small 平台開發，並特別針對都市使用情境進行調整。原廠強調，新車在開發過程中僅耗時兩年，目標是實現低於 2 萬歐元的入門售價，以推動電動車普及化，並與 Renault 5、Renault 4、Megane 及 Scenic 等電動車型共同建構品牌電動產品線。

Renault 表示，Twingo E-Tech 不僅延續初代車款的實用與靈活特性，更在空間利用與能源效率上進一步提升，力求在緊湊車身中提供最大化的乘坐與機能表現。這款車的推出，也體現品牌在「Renaultton」戰略計畫下，持續朝向電動化與創新服務發展的企業目標。

Renault雷諾TwingoE-Techelectric電動車汽車新車

