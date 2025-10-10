「Honda CR-V 30歲了」日本有驚喜！10月將導入全新油電款

▲日本官網慶祝CR-V 30歲！10月東京移動車展將發表油電款。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

日本Honda雖然先前有導入氫燃料的CR-V e:FECV，不過並非屬於常態市售車款，因此藉由CR-V 30歲生日，日本市場不僅有專屬的紀念網站上線，也將在10月底日本東京移動車展發表象徵性回歸日本市場的油電CR-V！

Honda 預計 10 月底發表第六代 CR-V e:HEV油電版本，正式宣告重返日本市場。這也是繼第5代 CR-V停售後，相隔好幾年再度「回歸故鄉」。

▲日本6代CR-V將以油電作為主力，將不會導入汽油渦輪版本。

CR-V 在日本市場一度「消失」，其實跟市場消費有關。當年第5代雖然在海外熱賣，但日本消費者偏好小型SUV，讓CR-V 銷量表現平平，讓本田在2022 年選擇暫時撤出。如今隨著新能源趨勢興起，Honda重新布局，藉著油電動力、節能形象強勢回歸，時機可說是剛剛好。

如今第6代 CR-V 已在歐美推出油電（e:HEV）、插電式油電動力（PHEV），甚至還有氫燃料電池版本（FCEV）。日本重啟6代CR-V銷售後，預料將以 e:HEV 為主，正式寫下「CR-V 回歸本土」的新篇章。