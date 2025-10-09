「LEXUS入門電動休旅」日本、台灣都停售！盼全新車款來補位

▲LEXUS UX300e正式從日本下架！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

作為LEXUS電動車元老的UX300e階段性任務結束，台灣、日本、澳洲都已經陸續停售，隨著UX300e時代落幕，目前LEXUS電動車僅有RZ休旅以及ES電動房車，急需全新入門級距來補上UX300e關鍵位置！

▲LEXUS旗下電動車僅剩RZ、ES作品，尚缺與UX300e定位相近關鍵的入門產品。

台灣日前早已停售UX300e，作為母國的日本市場也在近期正式停售，這也就代表全球的UX300e跟車迷告別。作為LEXUS首款純電動車，初期雖受到市場關注。然而，儘管在2023年進行了升級，包括將電池容量從54.5kWh提升至72.8kWh，續航力從315公里增至450公里，並新增12.3吋中控螢幕與無線Apple CarPlay等功能，但銷售表現仍未達預期。

主要原因缺乏關鍵的充電效率，UX300e的銷售量遠低於競爭對手，如BMW X1、Audi Q3和Mercedes-Benz GLA等。此外，UX300e仍採用CHAdeMO充電介面，最大充電功率僅50kW，與電動車對手如Hyundai Ioniq 5（233kW）和Cupra Born（170kW）相比，充電速度明顯落後。

LEUXS計劃在2030年前實現全車系電氣化，UX300e的停售品牌將重新評估其電動車戰略，並加速開發全新一代電動車型，以更好地滿足市場需求。