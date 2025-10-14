ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前正式發表 2026 年式美規 Murano，全面標準配備 Intelligent All-Wheel Drive 智慧型四輪驅動，並首度提供 ProPILOT Assist 系統，車型編成分為 SV、SL 及 Platinum 共 3 款，不含運送稅費的建議售價為 41,670~49,800 美元起 (約合新台幣 127.4~152.3 萬元起)。

▲Nissan 正式發表 2026 年式美規 Murano，全面標準配備 Intelligent All-Wheel Drive 智慧型四輪驅動，並首度提供 ProPILOT Assist 系統，車型編成分為 SV、SL 及 Platinum 共 3 款，不含運送稅費的建議售價為 41,670~49,800 美元起 (約合新台幣 127.4~152.3 萬元起)。

此次 2026 年式 Murano 的更新重點之一，在於導入可在特定高速公路上實現完全放開雙手駕駛的 ProPILOT Assist 2.1 系統。此科技隨 Platinum 等級的科技套件提供，讓駕駛於特定道路上能雙手離開方向盤、雙腳離開踏板，由系統自動控制轉向、加速與制動。系統亦整合車道變換輔助 (Lane Change Assist) 功能，可主動建議並協助駕駛超越慢車，進一步提升長途行車的便利與安全。

▲ProPILOT Assist 2.1 允許駕駛在特定高速公路放開雙手行駛，並支援車道變換輔助 (Lane Change Assist) 功能，可主動建議並協助駕駛超越慢車。

在配備升級方面，2026 年式 Murano 於 SL 等級的舒適套件，將 Platinum 專屬的高級配備下放，包括前座通風與按摩功能、後座加熱功能，以及感應式電動尾門等。車艙內部延續 Murano 一貫設計，後座膝部空間進一步加大，並導入按鍵式排檔、觸控式空調面板、64 色可調式氣氛燈，以及半苯染皮革座椅。

▲2026 年式 Murano 於 SL 等級的舒適套件，將 Platinum 專屬的高級配備下放，包括前座通風與按摩功能、後座加熱功能，以及感應式電動尾門等。

除此之外，2026 年式也在科技配備方面搭載雙 12.3 吋顯示幕，內建 Google 服務與導航，使用者可直接透過中控顯示 Google Maps 路線指引。也具備 Invisible Hood View 隱形引擎蓋視野與3D 立體環景影像輔助 (Enhanced Intelligent Around View Monitor），能在停車、通過洗車軌道或狹窄車道時提供額外的視野支援。

▲Murano 採用按鍵式排檔。

現行 Murano 為 2024 年 10 月發表的第四世代，為 Nissan 在北美市場的中大型 SUV 代表作品，經歷約莫 1 年的銷售後，提昇輔助駕駛系統與科技配備的表現，有望增加產品吸引力。國內市場方面，總代理裕隆日產汽車曾在 2005 年底舉辦的台北車展導入過第一代，第二代則於 2008 年引進，最後則是在 2016 年時導入 2.5 升油電動力第三代的 Murano，然而在原廠進行中期改款，便不再引進此車。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

NissanMuranoProPILOTAssist休旅車汽車新車

