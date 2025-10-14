Skoda創立130周年「推Fabia限量特仕車」！史上性能最強年底交車

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
為慶祝 Škoda 創立 130 週年，同時向其輝煌的賽車傳統致敬，原廠正式推出Fabia 130特仕版。這款以現行 Fabia Monte Carlo 為基礎打造的限量車型，除了動力升級外，也在底盤調校與外觀細節上融入濃厚的賽事基因，成為有史以來性能最強的 Fabia 車型。新車已於歐洲多國開放接單，預計 2025 年 12 月開始交付。

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

外觀方面，Fabia 130 以 Monte Carlo 版本為基礎，提供白、紅、藍與黑四款車色，並採用黑色車頂與車柱搭配亮黑前下擾流、尾翼與擴散器。專屬「130」徽飾分布於葉子板與尾門，Bi-LED 頭燈採黑化燈殼設計，車尾並加入源自 Fabia Rally2 賽車的黑色飾條與雙出排氣尾管，進一步凸顯運動化姿態。

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

車室設計延續 Fabia Monte Carlo 的運動風格，配置電動可調運動座椅與三輻式多功能方向盤，搭配不鏽鋼踏板與鋁合金門檻飾板，營造濃厚駕馭氛圍。中控部分配有 10 吋數位儀表與 9 吋多媒體螢幕，整合多項智慧連線功能。銀色飾板與黑色鋁質細節點綴內裝，兼具質感與動感。

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

Fabia 130 搭載 1.5 TSI EVO2 渦輪增壓引擎，最大輸出提升至 130 kW（約177 匹馬力）、峰值扭力 250 Nm，搭配經過特別設定的 7 速 DSG 雙離合變速箱。0 至 100 km/h 加速僅需 7.4 秒，極速可達 228 km/h，成為 Fabia 車系史上最快量產版本。懸吊系統降低 15 毫米，搭配 18 吋 Libra 輪圈與強化轉向反應，使其操控更為敏銳，同時具備 Normal 與 Sport 兩種駕駛模式。電子系統方面，ASR 與 ESC 具可調動態設定，可提供更高自由度的駕馭體驗。

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

自 1999 年問世以來，Fabia 累計生產超過 500 萬輛，曾推出多款性能與賽車版本，包括首代 1.9 TDI RS、二代 1.4 TSI RS，以及第三代 Fabia R5 特仕車。多年來，Škoda 以 Fabia 平台開發的 Rally2 賽車在 WRC2、ERC 與多項國際賽事中屢獲佳績。如今 Fabia 130 不僅象徵品牌 130 年的造車傳承，也承接 Škoda Motorsport 的賽道精神，為小型掀背車市場帶來更多駕馭樂趣與收藏價值。

致敬品牌 130 週年與賽車傳承　Škoda Fabia 130 限量登場

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaFabia小車掀背車全球產量汽車新車130特仕版

