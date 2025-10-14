BMW雙門跑車「M2推手排限量特別版」！致敬經典身價再創新高

圖文／7Car 小七車觀點

BMW M 部門再度喚醒品牌經典血脈，推出全新 M2 Turbo Design Edition，以現代技術結合 1970 年代傳奇性能車 2002 Turbo 的設計語彙，預計在 2026 年正式登場。這款特別版車型售價高達 84,075 美元（含運費），比標準 M2 高出近 15,000 美元，成為目前 M2 車系中價格最高的版本之一。

新車以 Alpine White 白色車身為基礎，搭配 碳纖維車頂與 M 三色條紋，車頂條紋從前貫穿至後，成為專屬辨識特徵。車頭與尾廂同樣加入手工繪製的 M 彩繪線條，象徵對經典賽車年代的致敬。最具玩味之處，是引擎蓋上以反向字體呈現的「Turbo」標誌，重現當年 2002 Turbo 前保桿上「倒寫 Turbo」的經典設計，彷彿再度喚醒 70 年代歐洲公路上的狂傲氣息。

不過，原廠尚未公布具體限量數量。若車主希望達到如展示車般的完整造型，還需額外選配價值 6,266 美元的 Style 1000M 消光金銅色輪圈。內裝部分則以 黑色 Vernasca Leather 運動座椅 為標準配置，若想升級為碳纖維桶型座椅，需再加價 4,500 美元。此外，全車還標配 M Performance 碳纖維尾翼、M Shadowline 自適應 LED 頭燈、碳纖維飾板與 Alcantara 加熱方向盤，再加上抬頭顯示器與手機無線充電等便利科技。

動力核心維持現行 M2 的設定，搭載 S58 3.0 升直列六缸雙渦輪增壓引擎，輸出 473 匹馬力與 550 牛頓米扭力，並只提供 6 速手排變速箱。官方公布的 0～100 km/h 加速為 4.1 秒，極速受限於 250 km/h。若選配 M Driver’s Package（2,500 美元），電子限速可提升至 285 km/h，並附贈一日高性能駕訓課程。

雖然 M2 Turbo Design Edition 價格不菲，但它同時是一款極具收藏價值的限量車型，兼具經典設計與純手排駕馭樂趣。不過，對於追求極致性能的玩家，BMW 另有更強悍的 M2 CS，售價 99,775 美元，動力提升至 523 匹馬力、649 牛頓米扭力，並配備更輕的車體結構與專屬尾翼。不過 M2 CS 僅提供自排系統，可能讓部分手排愛好者卻步。