ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW雙門跑車「M2推手排限量特別版」！致敬經典身價再創新高

圖文／7Car 小七車觀點

BMW M 部門再度喚醒品牌經典血脈，推出全新 M2 Turbo Design Edition，以現代技術結合 1970 年代傳奇性能車 2002 Turbo 的設計語彙，預計在 2026 年正式登場。這款特別版車型售價高達 84,075 美元（含運費），比標準 M2 高出近 15,000 美元，成為目前 M2 車系中價格最高的版本之一。

新車以 Alpine White 白色車身為基礎，搭配 碳纖維車頂與 M 三色條紋，車頂條紋從前貫穿至後，成為專屬辨識特徵。車頭與尾廂同樣加入手工繪製的 M 彩繪線條，象徵對經典賽車年代的致敬。最具玩味之處，是引擎蓋上以反向字體呈現的「Turbo」標誌，重現當年 2002 Turbo 前保桿上「倒寫 Turbo」的經典設計，彷彿再度喚醒 70 年代歐洲公路上的狂傲氣息。

不過，原廠尚未公布具體限量數量。若車主希望達到如展示車般的完整造型，還需額外選配價值 6,266 美元的 Style 1000M 消光金銅色輪圈。內裝部分則以 黑色 Vernasca Leather 運動座椅 為標準配置，若想升級為碳纖維桶型座椅，需再加價 4,500 美元。此外，全車還標配 M Performance 碳纖維尾翼、M Shadowline 自適應 LED 頭燈、碳纖維飾板與 Alcantara 加熱方向盤，再加上抬頭顯示器與手機無線充電等便利科技。

動力核心維持現行 M2 的設定，搭載 S58 3.0 升直列六缸雙渦輪增壓引擎，輸出 473 匹馬力與 550 牛頓米扭力，並只提供 6 速手排變速箱。官方公布的 0～100 km/h 加速為 4.1 秒，極速受限於 250 km/h。若選配 M Driver’s Package（2,500 美元），電子限速可提升至 285 km/h，並附贈一日高性能駕訓課程。

雖然 M2 Turbo Design Edition 價格不菲，但它同時是一款極具收藏價值的限量車型，兼具經典設計與純手排駕馭樂趣。不過，對於追求極致性能的玩家，BMW 另有更強悍的 M2 CS，售價 99,775 美元，動力提升至 523 匹馬力、649 牛頓米扭力，並配備更輕的車體結構與專屬尾翼。不過 M2 CS 僅提供自排系統，可能讓部分手排愛好者卻步。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW寶馬M2TurboDesignEdition2002限量特別版汽車新車雙門跑車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

Nissan休旅車高速公路可解放雙手2025-10-14

BMW雙門跑車M2推手排限量特別版2025-10-14

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找2025-10-14

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機2025-10-14

等不到新車降價、關稅照舊17.5%！2025-10-14

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式2025-10-14

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

TOYOTA「全新轎跑休旅概念車」比RAV4更狂2025-10-14

Skoda創立130周年推Fabia特仕車2025-10-14

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單2025-10-13

熱門文章

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單2025-10-13

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找2025-10-14

等不到新車降價、關稅照舊17.5%！2025-10-14

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式2025-10-14

「大改款TOYOTA Corolla來了」2025-10-13

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

Nissan休旅車高速公路可解放雙手2025-10-14

BMW雙門跑車M2推手排限量特別版2025-10-14

相關新聞

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

Skoda創立130周年「推Fabia限量特仕車」！史上性能最強年底交車

Skoda創立130周年「推Fabia限量特仕車」！史上性能最強年底交車

雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

雷諾「超平價國民電動車」即將亮相！預估售價2萬歐元有找

BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

法拉利首款電動超跑「Electtrica規格曝光」！4馬達榨986匹明年問世

法拉利首款電動超跑「Electtrica規格曝光」！4馬達榨986匹明年問世

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

「大改款TOYOTA Corolla來了」外觀大整容！LEXUS全新MPV同步亮相

「大改款TOYOTA Corolla來了」外觀大整容！LEXUS全新MPV同步亮相

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366